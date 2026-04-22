캣츠아이 PINKY UP / 사진=하이브-게펜 레코드

하이브-게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 KATSEYE(캣츠아이)가 미국 빌보드 메인 송차트를 또 한 번 강타했다. 신곡 'PINKY UP(핑키 업)'이 '핫 100' 상위권에 올랐다. 이들의 전작 'Gnarly', 'Gabriela', 'Internet Girl'에 이은 4연속 차트인이다.21일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트(4월 25일 자)에 따르면, 'PINKY UP'이 '핫 100'에서 28위를 차지했다. KATSEYE 곡의 동차트 데뷔 최고 성적이다. 앞선 히트곡 'Gnarly'는 92위(2025년 5월 17일 자), 'Gabriela'는 94위(2025년 7월 5일 자), 'Internet Girl'은 29위(2025년 1월 13일 자)로 '핫 100'에 첫 진입했다.KATSEYE의 커리어 하이가 기대된다. 'PINKY UP'은 이미 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(4월 17~23일 자) 14위에 오르며 자체 최고 성적을 경신했다. 또한 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'(4월 10~16일 자)에서도 18위에 자리해 해당 집계 기간 신규 진입곡 가운데 가장 높은 순위를 기록했다.이들은 데뷔한 지 2년이 채 되지 않은 신예임에도 신곡을 내놓을 때마다 의미 있는 이정표를 세우며 기성 팝스타에 버금가는 존재감을 뽐내고 있다. 무대 역량이 입소문을 타면서 현지 라디오 콜과 스트리밍 수치가 늘어나는 선순환이 이뤄졌다. 화제성을 넘어 실질적인 음악 소비(스트리밍·다운로드)로 이어졌다.실제로 지난 10일과 17일 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)' 무대 이후 이들을 향한 뜨거운 호응이 일었다. 새끼손가락을 치켜드는 'PINKY UP'의 포인트 안무가 약 6만 명 규모 현장 관객들의 참여를 이끌었고, 곡의 중독성 있는 후렴구는 자연스러운 떼창을 유발했다.'PINKY UP'의 열기는 SNS로 확산했다. 하이브-게펜 레코드에 따르면 최근 일주일간(4월 13~20일) 틱톡에서 'PINKY UP'을 활용한 콘텐츠가 하루 평균 7000건 이상 생성됐으며, 이 중 약 30%가 미국에서 제작됐다. 세계 최대 팝 시장인 미국 내 깊게 뿌리내린 KASEYE의 대중적 인기가 엿보이는 지표다.KATSEYE는 하이브의 '멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, multi-genre)' 전략 아래 'K-팝 방법론'을 기반으로 2024년 8월 미국에서 데뷔한 팀이다. '제68회 그래미 어워드'와 '2026 아메리칸 뮤직 어워드'에 노미네이트된 이들은 오는 8월 세 번째 EP 'WILD'를 발표할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr