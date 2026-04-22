NEXZ / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

NEXZ / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 보이그룹 NEXZ(넥스지)가 신곡 'Mmchk'(음츠크) 단체 댄스 챌린지로 컴백 온도를 높였다.NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 오는 27일 두 번째 싱글 'Mmchk'와 동명 타이틀곡 발매에 앞서 여러 티징 콘텐츠를 오픈 중이다. 지난 20일 'JYP 대표 차세대 춤꾼'으로 손꼽히는 두 멤버 토모야와 유우 일명 필승 조합이 뭉친 타이틀곡 'Mmchk' 챌린지 구간을 선공개한 데 이어 21일 오후에는 7인 단체 댄스 챌린지 영상을 게재하고 분위기를 끌어올렸다.멤버들은 박진감 넘치는 리듬에 맞춰 하나가 된 듯한 군무를 선보이고 시원시원한 쾌감을 선사했다. 매 컴백작은 물론 자체 퍼포먼스 프로젝트 'NEXZ Archive'(넥스지 아카이브), tvN 예능 프로그램 '출장 십오야 X JYP 스카우트' 랜덤 플레이 댄스 코너 등에서 출중한 춤 실력을 드러낸 이들은 '전원 춤수저 그룹' 수식어에 걸맞은 장악력과 에너지로 몰입도를 높였다. 영상 너머로 느껴지는 열정과 패기, 카메라 무빙에 따라 흐르는 움직임으로 보는 맛과 멋을 더했다.앞서 17일 공개된 하이라이트 메들리는 그룹 특장점인 현란한 퍼포먼스를 활용해 이목을 모으며 21일 오후 기준 유튜브 조회 수 100만 뷰를 목전에 두고 있다. 여기에 선공개한 안무 챌린지 영상이 K팝 팬들의 도전 욕구를 높이고 있다.새 앨범 'Mmchk'에는 동명 타이틀곡을 포함해 수록곡 'HYPEMAN'(하이프맨), 글로벌 팬들을 위한 'Mmchk (English Version)'(음츠크 (영어 버전))까지 총 3곡이 실린다. 유키, 휴이, 토모야가 타이틀곡 작사에 참여했고 'HYPEMAN'은 유키와 토모야가 단독 작사해 음악적 역량을 빛냈다.NEXZ의 싱글 2집 'Mmchk'는 4월 27일(월) 오후 6시 발매된다. 당일 오후 8시에는 컴백 기념 쇼케이스 < NEXZ COMEBACK SHOWCASE 'Mmchk' >를 개최한다. 이어 글로벌 쇼케이스 이벤트, 첫 아레나 투어, 브라질 초대형 음악 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio) 등 여러 국내외 무대에 올라 활약을 펼친다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr