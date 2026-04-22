사진제공= 스튜디오S, 몽작소

SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’가 자극적 소재의 작품들 사이에서 특유의 따뜻한 휴머니즘으로 안방극장에 스며들었다.SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’는 피 튀기는 복수나 파괴적인 전개 대신, 온 가족이 함께 둘러앉아 볼 수 있는 ‘휴먼 드라마’로서의 가치를 증명해낸 것.시청자들이 이 드라마에 깊이 이입하는 이유는 신이랑(유연석)이 망자를 대하는 ‘따뜻한 인류애’에 있다. 신이랑이 아니었다면 평생 슬픔 속에 갇혀 살아갔을 유족들과 망자들에게 그는 새로운 생명력을 불어넣는다. 억울함을 푸는 것에 그치지 않고, 그들이 다시금 새로운 인생을 살아갈 수 있도록 이승과 저승 모두를 위로하는 신이랑의 해결 방법은 드라마의 가장 큰 의미로 다가온다.이러한 신이랑의 진심은 지난 방송에서도 빛을 발했다. 어린이 망자 윤시호(박다온)을 위해 기꺼이 자신의 몸을 빌려주어 좋아하는 음식을 먹게 하고, 빙의를 푸는 법을 차근차근 알려줬다. 귀신 의뢰인들을 향해 “당신의 변호사”라고 스스로 정의했던 직업적 소명을 넘어, 신이랑만의 휴머니즘을 잘 나타내는 장면이었다.특히 신이랑이 대상을 바라보는 따뜻한 시선은 시청자들의 마음까지 동화시킨다. 신이랑이 진심으로 망자를 안타까워하고 정들어가는 과정을 보며, 시청자들 역시 “그들이 정말 잘 살았으면 좋겠다”는 마음으로 함께 응원하게 되는 것. 매회 망자를 보내며 부적을 태우는 순간, 시청자들이 함께 뭉클해지는 이유 역시 신이랑과 똑같은 마음으로 그들의 삶을 돌아보게 되기 때문이다.이처럼 ‘신이랑 법률사무소’는 자극에 지친 시청자들에게 무해한 위로를 건네며 독보적인 장르적 입지를 굳혔다. 망자가 남긴 아픈 상처를 보듬어, 남겨진 이들이 비로소 다시 내일을 향해 걸어 나갈 수 있게 만드는 신이랑만의 따뜻한 변호 방식이 매회 과몰입을 부르며 ‘인생 드라마’라는 찬사를 이끌어내고 있는 이유다.이 가운데 지난 방송에서는 어린이 망자 윤시호의 죽음에 얽힌 단서를 찾으러 간 곳에서 또 다른 아이의 감금 현장을 발견했다. 신이랑은 자신의 안위보다 아이의 안전을 먼저 생각했고, 끝내 아이를 구출하는 과정에서 납치범 조치영(이상운)의 총격을 받고 의식불명에 빠지는 절체절명의 위기를 맞았다. 영혼이 분리된 채 사경을 헤매는 신이랑과 그를 살리려는 이들의 간절함이 부딪힐 이번 주 방송에서 과연 어떤 이야기가 펼쳐질지 관심이 집중된다.제작진은 “신이랑의 시선은 언제나 ‘사람’과 ‘생명력’에 향해 있다. 자극적인 사이다보다 더 큰 힘을 발휘하는 진심 어린 위로가 안방극장에도 고스란히 전달되길 바란다”라며, “이번 주 13회 방송은 생사의 갈림길에 선 신이랑이 마주할 또 다른 기적과 위로가 그려질 예정이다. 이승과 저승을 잇는 신이랑만의 따뜻한 소통이 시청자들의 마음을 다시 한번 두드릴 것”이라고 전해 기대감을 높였다.SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’는 매주 금, 토 밤 9시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr