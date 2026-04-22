김지후가 아스퍼거 증후군 진단 후 달라진 모습을 보인다./사진제공=TV조선

김지후가 아스퍼거 증후군 진단 후 달라진 모습을 보인다./사진제공=TV조선

‘아스퍼거 증후군’ 진단을 받은 김정태의 장남이자 ‘야꿍이’ 김지후가 이전과는 확연히 다른 모습을 보인다.22일 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3’에는 ‘야꿍이 아빠’ 김정태 가족의 일상이 담긴다. 김정태의 첫째 아들 ‘야꿍이’ 김지후가 있는 집에 동생 시현이의 절친들이 놀러 왔다. 혼자 방에서 공부하던 지후는 먼저 “반갑다”고 말하며 인사를 건넸다.친구들을 비롯해 가족들 모두 거실로 모였지만, 지후는 홀로 방으로 들어갔다. '아스퍼거 증후군' 진단을 받은 지후는 자신만의 관심사에 집중하고 다른 사람들에게 별 관심이 없다는 특징을 갖고 있었다. 그렇기에 김정태 부부도 아들의 부족한 사회성이 가장 큰 걱정이었다. 시현이와 친구들의 방문에 집안 전체가 시끌벅적해도, 혼자가 익숙한 지후는 방에 들어가기를 선택했다. 시현이는 "형은 친구들이랑 놀기보다는 컴퓨터랑 친해서 혼자 컴퓨터 게임을 하거나 이야기를 만들어간다"며 놀랍지 않다는 반응을 보였다.그러나 이내 지후는 시현이와 친구들, 그리고 아빠 김정태가 함께 노는 모습을 보더니 "나도 해볼까?"라며 흥미를 가졌다. 게다가 지후는 친구들의 반응을 살피며 여러 질문을 던지고, 먼저 대화를 주도하는 모습으로 모두를 놀라게 했다. VCR을 지켜보던 전현무는 "거의 레크리에이션 강사다. 화제를 전환하는 것도 놀랍다"라며 엄청나게 향상된 공감 능력과 사회성에 깜짝 놀랐다. 지후의 달라진 모습에 동생 시현이는 “형이 친구들과 어울려 노는 모습을 몇 개월 만에 본다. 저도 당황하긴 했는데”라며 놀라워했다.한혜진은 "상담 이후 변화하는 것 같다. 친구들과 노는 재미도 알아가면 좋겠다"라며 앞으로를 기대했다. 아빠 김정태도 "저도 처음 봤다. 당시에도 놀랐는데 다시 봐도 놀랍다"라며 아들의 변화에 어안이 벙벙해졌다.놀라운 변화를 보이기 시작한 김정태의 첫째 아들 ‘야꿍이’ 김지후의 아스퍼거 증후군 진단 후 이야기는 이날 오후 10시 방송되는 ‘아빠하고 나하고’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr