배우 류해준이 드라마 '허수아비'에서 열정 막내 형사 역할을 맡아 신선한 존재감을 각인했다./사진=ENA 방송 화면 캡처

하이지음 스튜디오 소속 배우 류해준(34)이 '열정 막내 형사'로 신선한 존재감을 각인했다. 그는 송중기, 김지원, 고보결, 노상현 등 유명 배우들과 한솥밥을 먹고 있다.류해준은 지난 20일 첫 방송 된 ENA 월화드라마 '허수아비'에서 열정 가득한 막내 형사 '박대호' 역으로 분해 시청자들의 눈도장을 찍었다. 이날 방송에서는 강성 경찰서로 돌아온 강태주(박해수 분)와 처음 마주한 대호, 그리고 사건을 수사하는 두 사람의 모습이 그려졌다.대호는 막내 형사답게 어리바리하고 순진한 모습으로 눈길을 끌었다. 태주는 그런 대호를 챙기며 "너도 가지 마, 할 일 있어"라며 지시를 내렸고, 태주의 말에 따라 대호는 현장 검증 대신 경찰서에 남아 결정적인 단서를 기다렸다. 결국 태주의 예견대로 용의자 현장 검증 중에 또 다른 사건이 발생했고 대호는 "선배님 말대로네요. 같은 놈이에요"라며 긴박한 상황을 전달, 극의 긴장감을 끌어올렸다.대호는 태주를 믿고 따르며 열정적으로 수사를 이어갔다. 피해자들의 진술을 듣기 위해 곳곳을 누비는가 하면, 범인을 잡기 위해 잠입 수사를 펼치며 손에 땀을 쥐게 하는 몰입감을 선사했다.류해준은 신선한 마스크와 에너지로 막내 형사 '박대호' 캐릭터에 생동감을 불어넣었다. 류해준은 선배 형사 태주를 향한 순수한 존경심부터 사건 해결을 위해 물불 가리지 않는 열정까지, 캐릭터의 다채로운 면모를 담백한 연기로 소화하며 앞으로의 활약을 더욱 기대하게 했다. 더불어 '열정 막내' 캐릭터와 함께 성장해갈 류해준에게 궁금증이 커진다.류해준이 출연하는 '허수아비'는 매주 월, 화 밤 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr