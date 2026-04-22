아일릿 미니 4집 하이라이트 메들리 캡처 / 사진 제공=빌리프랩(하이브)

그룹 아일릿(ILLIT)이 신보에 담긴 전곡 음원 일부를 공개했다.아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 지난 21일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI)의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.멤버들이 직접 스마트폰으로 촬영한 이 영상은 셀프 메이크업이나 반려동물과의 일상 등 소소한 순간을 기록하고 공유하는 것을 즐기는 1020 세대의 공감을 유발한다. 또한 영상 통화나 메시지 등 실시간 소통에 익숙한 동세대의 특성을 감각적인 연출로 풀어내 몰입도를 높였다.타이틀곡 'It's Me'에 단연 관심이 쏠린다. 첫 데이트 이후 좋아하는 상대와의 관계 정의에 대한 고민이 깊어지는 순간, "너의 최애는 바로 나야!"라고 외치는 아일릿의 당돌한 매력을 테크노 장르로 풀어냈다. 강렬한 비트와 중독성 있는 사운드가 듣는 이의 도파민을 자극하고, 나지막이 읊조리는 "It's Me"라는 가사가 잔상을 남긴다.수록곡 'GRWM (Get Ready With Me)'은 잔잔한 멜로디로 상반된 분위기를 자아낸다. 너와 함께 민낯으로 속마음을 나누는 내밀한 순간을 사랑스럽게 그려냈다. DnB(드럼 앤 베이스) 장르의 곡으로, 아일릿 특유의 발랄함이 녹아들었다. 'paw, paw!'는 감성적인 멜로디 라인과 대비되는 묵직한 베이스 사운드가 특징인 일렉트로 팝 곡이다. 멤버 이로하가 사랑하는 반려동물을 향한 애틋함을 가사로 써 내려갔다.앨범명과 동명의 수록곡 'Mamihlapinatapai'는 아메리칸 팝 록 스타일의 시크하고 자유로움이 묻어난다. 수많은 선택과 책임 앞에서 '게으른 완벽주의자'가 되어버린 동시대 청년들에게 아일릿이 전하는 메시지를 담았다. 'Love, older you'는 따뜻하고 잔잔한 감성의 얼터너티브 팝 장르로, 듣는 이들에게 진한 위로를 선사하는 노랫말이 완곡에 대한 기대감을 높인다.아일릿은 하이라이트 메들리 영상에 이어 타이틀곡 'It's Me'에 대한 힌트를 연달아 내놓는다. 오는 23일 이 곡의 메시지와 사운드를 확인할 수 있는 캠페인 필름을, 24일에는 'IT'S ME' 버전 콘셉트를 차례로 선보인다. 27~28일에는 타이틀곡 뮤직비디오 오피셜 티저 1, 2편을 공개하고, 대망의 신보와 뮤직비디오 본편이 30일 오후 6시 베일을 벗는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr