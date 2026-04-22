사진제공=YY엔터테인먼트

가수 겸 배우 박지훈이 컴백을 앞두고 신곡의 두 번째 뮤직비디오 예고 영상을 선보였다.소속사 YY엔터테인먼트는 22일 0시 공식 SNS 채널을 통해 박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT(리플렉트)' 타이틀곡 'Bodyelse(바디엘스)'의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 올렸다.영상은 옥상 주차장을 배경으로 박지훈이 의문의 상자를 들고 이동하는 장면으로 시작한다. 상자 안에는 빈티지 카세트 플레이어가 담겨 있어 영상의 전체적인 구성에 대한 궁금증을 더했다.이번 영상에서는 신곡 안무의 일부분이 처음으로 공개됐다. 박지훈의 춤 동작과 청량한 분위기의 멜로디가 조화를 이룬다. 타이틀곡 'Bodyelse'는 신시사이저 사운드와 기타 리프를 활용한 미디엄 팝 댄스 장르다. 일상에서 느끼는 낯선 감정의 실체를 깨닫는 과정을 서정적으로 가사에 담아냈다.박지훈은 컴백 일정의 일환으로 오는 25일과 26일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 팬미팅 '같은 자리'를 진행한다. 이 자리에서 박지훈은 타이틀곡 'Bodyelse'의 무대를 최초로 공개할 계획이다.박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr