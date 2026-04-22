22기 옥순, 재혼 후 망언 대박…어딜 봐서 붓기가 있다고

‘나는 솔로’ 22기 옥순이 망언을 펼쳤다.22기 옥순은 최근 붓기를 타파한 후 열일을 하러 간다며 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 22기 옥순은 베일듯한 V라인과 부러질듯한 바디라인을 뽐낸다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr