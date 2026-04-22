아이오아이 무드 필름 영상 캡처 / 사진 = 스윙엔터테인먼트 제공

그룹 아이오아이(I.O.I)가 첫 단체 비주얼을 공개했다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 22일 0시 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'의 무드 필름 영상을 공개했다.영상에는 아이오아이 멤버들이 컬러풀한 색감의 의상을 입고 빈티지한 매력을 선보이고 있다. 짧은 영상 안에서도 한 명 한 명의 개성과 독보적인 존재감이 두드러지며 시선을 집중시킨다. 여기에 5월 19일 오후 6시 발매 일시와 멤버들의 영문 이름이 차례로 나타나며 다가오는 컴백에 대한 기대감을 고조시키고 있다.아이오아이는 2016년 Mnet '프로듀스 101'에서 국민 투표로 결성된 프로젝트 그룹으로, 단기간에 '국민 걸그룹'으로 부상하며 큰 사랑을 받았다. 올해 데뷔 10주년을 맞은 아이오아이는 최근 9년 만의 재결합 소식을 알리며 연일 화제를 모으고 있다. 지난 21일에는 프로모션 스케줄러 오픈과 동시에 5월 19일로 발매일을 확정하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.아이오아이는 9년 만의 새 앨범 발매와 더불어 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP(2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프)'를 개최하며 글로벌 팬들과 재회한다. 해당 콘서트는 5월 29일부터 사흘간 펼쳐지는 서울 공연을 시작으로 6월 6일 방콕, 6월 20일과 21일 홍콩까지 아시아 주요 도시를 순회하는 일정이다.앨범 발매부터 아시아 투어까지 데뷔 10주년을 맞아 더욱 풍성하게 준비한 아이오아이의 음악 선물에 오래 기다린 팬들의 설렘이 커지고 있다.아이오아이의 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP'는 오는 5월 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 5월 4일 선공개 음원이 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr