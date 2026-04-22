허안나가 신점을 본다./사진제공=SBS

허안나가 신점을 본다./사진제공=SBS

박나래의 활동 중단으로 방송이 엎어졌던 개그우먼 허안나가 무당에게 조언을 받고 집 청소에 나선다.22일 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명' 측은 "허안나, 집 치우라는 무당 말 듣고 홍현희, 제이쓴 부부와 집 청소 돌입"이라는 제목의 예고편을 공개했다.이날 공개된 영상 속에는 디즈니+ 오리지널 예능인 무당 서바이벌 '운명전쟁49' 우승자 윤대만의 신당을 찾은 허안나의 모습이 담겼다.윤대만 허안나에게 "너무 신기한 집안이야. 기운이 있는 집이야"라며 "안나 씨도 가끔 뭔가 뒤에서 희끗희끗 느낄 거다. 근데 지금 일로 잘 풀어야 한다"라고 말했다. 이에 허안나는 고개를 끄덕이며 심각한 표정을 지었다.윤대만은 "집 좀 치워라. 계속 어지러워. 왜 이렇게 못 버려. 얻어 오고 이런 걸 왜 이렇게 못 버려"라고 꾸짖었다. 이에 허안나는 "왜 치워야 하냐"고 묻자 윤대만은 "집에 뭔가 분명히 있다"고 말했다.이후 집으로 돌아온 허안나는 홍현희, 제이쓴 부부의 도움을 받아 청소를 시작했다. 홍현희는 "집에 진짜 뭐가 많다"며 뺴곡한 팬트리에 "여기서 뭘 찾아? 여기 다 버려야 할 것 같은데. 사진을 왜 여기에 놔"라고 말했다.그때 홍현희가 무언가를 발견하고는 손에 들고 있던 것을 던져버렸다. 이어 "이게 뭐냐"라고 외쳐 '험한 것'에 대한 정체에 궁금증을 쏠렸다.한편, 허안나는 2008년 MBC 17기 공채 개그맨으로 데뷔해 1009년 KBS 24기 공채 개그맨으로 재데뷔했다. 그는 2019년 개그맨 출신 오경주와 7년 연애 끝에 결혼했다.허안나는 2026년 1월 방송 예성이었던 MBC 새 예능 '나도신나'에 출연 예정이었지만, 2025년 말 박나래의 갑질 논란 및 활동 중단 여파로 제작이 취소됐다. 이후 오디션이 무산되는 등 일자리를 잃는 실직 상태가 되어 심적 고통을 호소한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr