사진=가수 겸 배우 혜리 sns

사진=가수 겸 배우 혜리 sns

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가수 겸 배우 혜리가 몰디브에서 보낸 휴가 일상을 공유했다.혜리는 신의 지난 21일 자개인 SNS 계정에 "아무래도 끝내주는 휴가를 보내고 온 모양"이라는 문구와 함께 사진 여러 장을 게시했다. 해당 게시물에는 몰디브 소재의 리조트 위치 정보가 포함됐다.공개된 사진에는 혜리가 바다 위 선상에서 시간을 보내는 모습이 담겼다. 밤에 샴페인 잔을 들고 포즈를 취하거나 식사를 하며 표정을 짓는 등 휴양지에서의 모습이 담겼다. 요트와 와인을 즐기며 호화스럽고 여유로운 일상을 보내고 있다.한편, 혜리는 지난해 드라마 '선의의 경쟁'에서 상위 0.1% 고등학생 유제이 역을 맡아 활동했다. 향후 영화 '열대야'와 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'에 출연할 예정이며, 디즈니+ '스타일 워즈'의 MC로도 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr