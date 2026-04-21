스테이씨 윤, 언차일드 티나/ 사진=텐아시아 DB, 하이업엔터테인먼트 제공

언차일드 박예은/ 사진 제공=하이업엔터테인먼트

그룹 스테이씨가 소속사 후배 언차일드의 데뷔를 응원했다.언차일드(UNCHILD·박예은, 히키, 티나, 아코, 이본, 나하은)는 21일 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD'(위 아 언차일드) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.언차일드는 하이업엔터테인먼트가 스테이씨 이후 약 6년 만에 새롭게 선보이는 신인 걸그룹이다. 이들은 선배 그룹 스테이씨의 응원 속에서 가요계에 첫걸음을 내디딘다.이날 티나는 "뮤직비디오 촬영 때 스테이씨 윤 선배가 커피차를 보내주고 편지도 써줬다. 큰 힘이 됐다"고 감동했던 일화를 전했다. 박예은은 "스테이씨 선배들이 데뷔할 때는 조언해 줄 선배가 없어 힘들었다고 한다. 스테이씨 선배들에게 많이 기댔으면 좋겠다고 했다"고 말했다.타이틀곡 '언차일드'는 일렉트로닉 팝 곡이다. 거친 일렉 기타 리프와 사이키델릭한 전자 사운드가 돋보인다. 두려움이란 방지턱도 가볍게 넘어 새로운 모험으로 나아가겠다는 당찬 메시지를 담았다. 데뷔 싱글에는 타이틀곡 외에도 'ENERGY' 등 트랙이 수록됐다.언차일드의 데뷔 싱글 'We Are UNCHILD'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr