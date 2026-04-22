럭키가 자연 임신 성공 스토리를 밝힌다./사진제공=MBC

럭키가 자연 임신 성공 스토리를 밝힌다./사진제공=MBC

방송인 럭키가 부부 도합 93세에 자연임신에 성공해 최근 득녀한 근황을 공개한다.오는 22일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 류진, 기태영, 럭키, 송하빈이 출연하는 ‘파파 GO! ALL 대디 PROJECT’ 특집으로 꾸며진다.럭키는 인도 출신 방송인으로 한국에서 오랜 기간 활동하며 ‘대한외국인’ 캐릭터로 대중에게 익숙한 인물이다. 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 한국 문화에 대한 이해와 입담을 동시에 보여준 바 있다. 그는 특히 인도에만 집이 9채가 있다며 과거에는 1000평이 넘는 집에서 거주했다고 밝혀 금수저를 인증하기도 했다.럭키는 이번 ‘라스’에서 늦은 나이에 기적적인 결혼식 전 자연임신에 성공해 최근 딸을 얻은 소식을 전한다. 신입 늦깎이 아빠가 된 이후 달라진 일상과 함께 현실적인 육아 고민을 털어놓으며 공감을 더한다.이어 한국인 아내와의 결혼식 비하인드를 공개한다. 한국과 인도의 장점만 쏙 뽑아서 합친 결혼식에서 하객과 축의금 모두 화제를 모았던 상황을 전하며, 특히 ‘차 한 대 값’ 수준의 축의금이 등장한 에피소드를 언급해 관심을 끈다.럭키는 한국 생활 30년 차 대한외국인으로서의 경험과 함께 배우 활동 시절 이야기도 꺼낸다. 시청률 60%를 기록한 드라마 ‘야인시대’에서 미군 장교 역할로 출연했던 과거를 떠올리며 당시 비하인드를 전해 모두를 놀라게 한다.늦깎이 아빠로서의 현실적인 이야기부터 결혼식, 배우 활동 시절 에피소드까지 더해진 럭키의 다양한 모습은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr