[사진 제공-KT스튜디오지니]

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배우 곽선영이 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’로 상반기를 완벽히 접수한다.곽선영이 지난 20일 첫 방송된 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’에 출연해 단단한 카리스마로 브라운관을 사로잡은 것.곽선영이 출연하는 드라마 ‘허수아비’는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기.곽선영은 극 중 강성일보 기자이자 강태주(박해수 분)의 국민학교 동창 서지원 역으로 분해 투철한 사명감과 올곧은 신념을 지닌 기자의 모습뿐만 아니라, 오랜 친구인 태주의 실질적인 조력자 역할을 오가며 극에 색다른 긴장감을 선사한다.또한 곽선영은 정의롭고 저돌적인 기자 역할에 맞춰 특유의 냉철하면서도 부드러운 카리스마를 지닌 목소리와 발음, 대사 톤은 물론 80년대를 배경으로 하는 작품인 만큼 그 시절을 떠올리게 하는 풍성한 헤어스타일과 의상, 소품 등을 활용해 캐릭터의 완성도를 높였다.이렇게 새로운 얼굴로 인상적인 존재감을 남긴 곽선영이 새롭게 MC로 합류한 E채널 ‘용감한 형사들5’에서 특유의 생동감 가득한 목소리로 새 시즌을 이끌어 가고 있다. 곽선영은 형사들의 이야기에 완벽하게 몰입하고 빠져들어 함께 분노하며 믿을 수 없는 사건이 충격에 헤어 나오지 못하는 등 이야기가 진행되는 동안 멈추지 않는 과몰입과 매끄러운 진행을 발휘하고 있다.ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr