'라디오스타'에 출연한 배우 류진 / 사진제공=MBC

'라디오스타'에 출연한 배우 류진 / 사진제공=MBC

배우 류진(55)이 BTS 닮은꼴인 두 아들에게 의지하고 있는 유튜브 운영 현실을 공개해 웃음을 안긴가.오는 22일 방송되는 MBC '라디오스타'는 류진, 기태영, 럭키, 송하빈이 출연하는 '파파 GO! ALL 대디 PROJECT' 특집으로 꾸며진다.류진은 방송에서 가장으로서 느끼는 외로움을 솔직하게 털어놓는다. "대화할 사람이 없어서 AI와 대화했다"라고 밝히며 '라디오스타' 출연을 앞두고 AI에게 출연 관련 조언까지 들었던 과정을 전한다.드라마를 통해 꾸준히 활동해 온 류진은 안정적인 연기력과 단정한 이미지로 시청자들에게 익숙한 얼굴이다. 특히 또렷한 이목구비와 부드러운 인상으로 잘생긴 배우 이미지가 꾸준히 언급되며 다양한 작품에서 존재감을 보여왔고 '아빠! 어디가?'에 첫째 아들 임찬형과 출연해 인기를 모은 바 있다.이어 류진은 두 아들에게 의지할 수밖에 없는 유튜브 운영 현실에 대해 이야기한다. 두 아들의 출연 여부에 따라 조회수가 크게 차이 난다고 밝히며 이로 인해 벌어진 댓글 지분 경쟁과 출연료 협상 과정까지 공개한다.또한 류진은 싹싹김치, 느좋, 섹시푸드 등 다양한 신조어를 어설프게 사용하는 근황도 전한다. 자연스럽게 이어지는 신조어 사용과 남다른 보법으로 스튜디오 반응을 이끌고, 대본 리딩 현장에서 눈칫밥을 먹었던 사연까지 공개하며 현실적인 에피소드를 더한다.'라디오스타'는 오는 22일 오후 10시 30분에 방송된다,정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr