가수 정일훈의 신규 협업 싱글 티저 이미지가 공개됐다.소속사 카펜터즈아트리퍼블릭은 최근 공식 채널을 통해 정일훈의 새 싱글과 관련된 티저 이미지를 선보였다. 공개된 이미지에는 정일훈이 책상 위에 놓인 인물 사진을 바라보며 캔버스에 그림을 그리고 있는 모습이 담겼다. 사진 속 인물은 식별이 어렵게 표현돼, 이번 작업에 참여한 피처링 아티스트의 정체는 드러나지 않았다.이번 싱글은 지난달 발표된 협업 프로젝트 ‘RGB SGNL’의 두 번째 결과물이다. 정일훈은 첫 싱글 ‘Merry go round’(메리 고 라운드)에서 프로듀서 파테코(PATEKO), 아티스트 미노이(meenoi)와 호흡을 맞춘 바 있다. 이번 신곡 역시 파테코가 프로듀싱에 참여해 두 사람의 연속 협업이라는 점에서도 눈길을 끈다. 다만 새롭게 합류한 피처링 아티스트의 정체는 공개 당일까지 철저히 비공개로 유지될 전망이다.팬들은 티저컷 곳곳의 단서를 조합하며 피처링 주인공을 추리하고 있다. 힙합 씬에서 독자적 색깔과 탄탄한 실력을 갖춘 래퍼가 함께할 것이라는 전망이 가장 우세한 상황이다.소속사 관계자는 “이번 티저는 정일훈이 협업 파트너를 어떤 시선으로 바라보고 있는지를 시각 언어로 풀어낸 결과물”이라며 “피처링 아티스트에 대한 공식적인 정보는 공개 시점까지 안내해 드리지 않을 예정이니, 티저가 남긴 여백을 즐겨주시길 바란다”고 전했다.‘RGB SGNL’은 정일훈이 각기 다른 장르와 색깔의 뮤지션들과 순차적으로 호흡을 맞추는 장기 협업 프로젝트다. 두 번째 싱글의 정식 발매일과 피처링 아티스트의 정체는 추후 공식 채널을 통해 안내될 예정이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr