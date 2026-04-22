김종국이 결혼 후 첫 해외 여행 예능에 나선 소감을 말했다. /사진제공-=SBS Plus

김종국(49)이 결혼 후 처음으로 떠난 해외 여행 예능에 대한 소감을 말했다.21일 SBS Plus 새 예능 '상남자의 여행법' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 추성훈, 김종국, 대성과 김진호 PD가 참석했다.'상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 수컷들의 여행기를 담은 프로그램이다. SBS '정글의 법칙', '정글밥' 등을 연출한 김진호 PD와 '테토력' 넘치는 세 남자의 만남으로 기대를 모으고 있다.지난해 9월 비연예인 아내와 극비 결혼식을 올린 김종국. 결혼 후 첫 해외 여행 예능을 떠난 소감에 대해 김종국은 "이 질문은 아시는 대답이라고 생각한다. 가정을 위해서, 정말 힘들지만 먼 곳까지 가서"라며 눈물을 훔치는 연기를 했다.이어 그는 "저희도 편하게 한국에서 일하고 싶다. 근데 어떡하냐"며 "열심히 가서 일하고 왔다. 해외 가는 방송을 좋아하지는 않지만, 많은 분들의 즐거움을 드리기 위해 다녀왔다. (아내는) 조심히 다녀오라고 하더라"고 너스레를 떨었다.김진호 PD는 "작년 가을에 픽스가 됐는데, 일정 조율을 하다가 종국이 형님 매니저 분께서 연락이 자주 오더라. 언제 가는지 종국이 형이 매일 물어본다고"라고 폭로했다.'상남자의 여행법 in 규슈'는 21일 오후 8시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr