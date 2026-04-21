김종국이 18년 전 약속을 지켰다./사진제공=SBS Plus

김종국이 18년 전 막내 조연출과 했던 약속을 지켰다.21일 SBS Plus 새 예능 '상남자의 여행법' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 추성훈, 김종국, 대성과 김진호 PD가 참석했다.'상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 수컷들의 여행기를 담은 프로그램이다. SBS '정글의 법칙', '정글밥' 등을 연출한 김진호 PD와 '테토력' 넘치는 세 남자의 만남으로 기대를 모으고 있다.'정글의 법칙' 연출 경험이 이번 예능에 어떻게 반영됐는지 묻자 김진호 PD는 "야생 동물을 대처하는 경험들, 어디로 튈지 모르는, 그런 경험이 많이 도움 됐다"고 밝혔다. 이에 김종국이 "우리가 야생 동물이라는 거냐"고 발끈하자 김진호 PD는 "공포를 많이 느꼈다. 추성훈 씨는 PD를 계속 로우킥 한다고 하시고"라고 밝혔다.세 남자를 캐스팅한 이유에 대해 김진호 PD는 "대성은 현존하는 최고의 아이돌이자 최고의 예능인이다. 김종국 형은 18년 전의 약속을 지켜줬다. 내가 '패밀리가 떴다' 막내 조연출일 때 나중에 저 프로그램하면 꼭 한 번 나와달라고 했는데 흔쾌히 해줬다. 추성훈 형은 '정글의 법칙' 4번을 함께 다녀왔다. 제일 바쁠 때 요청했는데 '진호 거 가야지' 해줬다"고 고마워했다.'상남자의 여행법 in 규슈'는 21일 오후 8시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr