배우 장근석이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

장근석이 일본 팬미팅 발언에 대해 해명했다./사진제공=SBS

장근석이 일본 팬미팅 발언에 대해 해명했다.지난 20일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에는 장근석, 최다니엘이 게스트로 출연했다.이날 이상민은 장근석에게 "일본 팬미팅에서 '나랑 같이 잘 사람?'이라고 했다더라"고 말했다.이에 장근석은 "그게 아니다"라고 억울함을 호소했다. 그러면서 "잘 사람이 아니라 같이 누울 사람이라고 말한 것"이라며 당시 상황을 재연했다.어두운 조명 아래 누운 채 등장한 장근석은 조명이 켜지자 "나랑 같이 누울 사람?"이라고 퍼포먼스를 한 것이라고 설명했다.장근석은 ‘아시아 프린스’라는 수식어에 대해 “한류스타란 수식어가 진부했기 때문에 나만의 수식어를 갖고 싶었다. 위트 있는 걸 생각하다가 나 스스로를 아시아 프린스라 부르게 된 것”이라고 밝혔다. 이어 “처음에는 다들 손가락질하고 웃고 그랬다. 그래도 나중에는 기사도 그렇게 써주시고 인정해 주시더라”고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr