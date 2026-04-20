사진=유튜브 채널 '비보티비'

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배우 유지태가 '왕사남' 장항준 감독에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.20일 유튜브 채널 '비보티비 - 임형준의 연기의 성'에는 '유지태 "의성이 형도 한명회를 했어요?", 한명회 vs 한명회'라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 유지태는 달라진 비주얼로 눈길을 끌었다. 그는 "지금 좀 빼고 있다"며 체중 감량 중인 근황을 전했고, "다음 작품 준비하려고. 열심히 살고 있다"라며 바쁜 일상을 언급했다.영화 '왕과 사는 남자'로 '천만 배우' 타이틀을 얻은 유지태는 "사실 저는 서포팅 롤이다"라며 "과도한 평가가 붙는 건 조심스럽다"며 겸손한 태도를 보였다. 이어 흥행 요인에 대해 "장항준 감독님이 인생을 잘 살아오셨다. 커피차가 수도 없이 왔다"고 너스레를 떨었다.유지태는 "유해진 배우의 힘 있는 연기, 박지훈 배우의 신선함이 조화롭게 어우러진 결과"라고 분석했다. 특히 감독과 배우 간의 시너지를 강조하며 "각자의 역할이 맞아떨어졌을 때 좋은 결과가 나온다"고 설명했다.두 거장 감독의 연출 방식 차이도 구체적으로 언급했다. 유지태는 "박찬욱 감독님은 콘티가 굉장히 디테일하다. 연기자가 어떻게 해야 할지 콘티가 다 알려준다"고 말했다. 반면 "장항준 감독님은 사람들 말을 정말 잘 듣는다. 촬영 감독의 의견도 적극적으로 반영한다"며 상반된 스타일을 짚었다.그러면서 "그게 큰 장점이기도 하지만, 어떤 면에서는 '소신이 없는 건가'라는 생각이 들 수도 있다. 결국 양면성이 있는 부분"이라고 솔직하게 평가했다.'왕사남' 한명회 역할을 맡게 된 과정에 대해 유지태는 "역할 제안을 받았을 때 일부러 기존 작품을 보지 않았다"면서 "다른 배우들의 연기에 영향을 받고 싶지 않았다"고 밝혔다. 그는 "그걸 보고 연기했으면 지금의 한명회를 못 만들었을 것"이라며 자신만의 해석을 강조했다.같은 캐릭터를 연기한 배우들과의 비교 질문에는 신중한 태도를 유지했다. 유지태는 "감히 비교하는 것 자체가 모순"이라며 "우열을 가릴 수 없다"고 말했다. 다만 "그 부담을 이겨내고 연기했다는 점 자체가 존중받아야 한다"며 배우들에 대한 존경을 드러냈다.유지태는 끝으로 연기에 대한 자신의 기준을 다시 한번 분명히 했다. 그는 "중요한 건 결과보다 과정"이라며 "배우로서 얼마나 진심을 담았는지가 더 중요하다"고 강조했다.한편 '연기의 성'은 김의성이 출연하고 임형준이 기획·연출·각본·출연을 맡은 콘텐츠로, 100% 허구 상황으로 구성된 모큐멘터리다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr