사진=SBS '아니근데진짜'

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'아니 근데 진짜' 장근석이 재력가의 자신감을 드러냈다.20일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 배우 장근석, 최다니엘이 출연했다.이날 장근석은 20대 중반 감성이 담긴 미니홈피 언급에 "겨우 잊혀진 과거를 지금 오자마자 여기서 꺼낼 줄 몰랐다"고 소리쳐 웃음을 자아냈다.미니홈피 복구 소식에 장근석은 "제 사진이 다시 부활한다고 했을 때, 좀 두려운 마음은 있었다. 그것 또한 내 모습이니까"라고 회상했다. 최다니엘은 "재력이 있으니까 사진 내릴 수 있잖냐. 그 많은 도토리들 정리해 줬냐"고 물어 폭소케 했다.스스로 '테토남'이라고 밝힌 장근석은 과거 해외 팬들에게 "곤약젤리 너무 먹고 싶다. 구할 수 없을까?"라고 글을 올려 선물을 받았던 일에 대해 "팬들과 하는 일종의 놀이"라고 설명했다.장근석은 "고가의 선물을 받을 순 없지만, 마트에서 1만원 이하로 살 수 있는 걸 말하는 거다"면서 "저는 팬들한테 사랑을 줬다"고 당당하게 팬 사랑을 드러냈다.이상민이 "팬 미팅 공연 중 침대에서 일어나서 '나랑 잘 사람?'이라는 충격 멘트를 했잖냐"고 묻자, 장근석은 "아니다. '나랑 잘 사람' 아니고 '같이 누울 사람?'이라고 했다. 단순히 같이 누워줄 사람"이라고 해명해 눈길을 끌었다.최근 유튜브 채널을 오픈한 장근석은 "'이제 한물갔다' 같은 댓글을 보고 긁혔다. 특히 '돈 떨어져서 유튜브 하나보다' 댓글에 진짜 긁혔다. '통장 까자'고 바로 얘기했다"고 솔직하게 털어놨다.한편 장근석은 서울 삼성동, 청담동 및 일본 도쿄 등 국내외에 약 1300억 원대 이상의 부동산을 보유한 대규모 건물주로 알려져 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr