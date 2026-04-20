사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

미스터 킴과 순자가 열애 발표 후 불거진 결별설을 인정하면서도 서로의 소중함을 확인하며 다시 연인 관계를 이어가기로 했다고 고백했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '촌장 LIVE 미스터 킴 28기 순자 깨붙한(?) 스토리까지 전부 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최근 결별설과 재결합설이 동시에 제기되며 화제의 중심에 섰던 '나솔사계' 출연자 미스터 킴과 '나는솔로' 돌싱 특집 28기 순자가 동반 출연해 그간의 사정을 가감 없이 털어놓았다.9기 옥순의 사회로 진행된 이번 인터뷰에서 미스터 킴과 28기 순자는 지난 3월 공개 열애를 시작한 이후 실제로 약 두 달 만에 이별을 겪었으나 최근 다시 마음을 확인하고 재결합했음을 공식화했다.앞서 28기 영수의 팝업 스토어에서 인연을 맺은 미스터 킴과 순자는 커플 계정을 운영하며 다정한 일상을 공유해왔으나 돌연 계정을 삭제하고 서로의 사회관계망서비스를 언팔로우하며 많은 이들의 궁금증을 자아낸 바 있다.미스터 킴은 이별을 선택했던 배경에 대해 28기 순자가 처한 상황과 자신의 심리적 압박감을 솔직하게 고백했다. 미스터 킴은 28기 순자가 결혼 경험이 있고 아이를 양육하고 있는 점을 언급하며 이러한 환경적 차이가 본인에게는 결코 가벼운 문제가 아니었음을 토로했다.이어 미스터 킴은 관계를 잘 유지해 나갈 수 있을지에 대한 막연한 불안감이 엄습할 때가 있었고 혹여나 자신의 미숙함으로 인해 28기 순자와 아이 모두에게 상처를 입히게 될까 봐 깊은 고민에 빠졌다고 덧붙였다.특히 미스터 킴은 "마음이 예민해진 상태에서 평소 장난기 많은 28기 순자의 언행에 서운함을 느끼게 되었고 더 깊은 갈등으로 번지기 전에 관계를 정리하는 것이 최선이라고 판단해 동료로 남기로 했다"고 당시의 심경을 전했다.하지만 이별 후 미스터 킴은 28기 순자의 빈자리를 절감하며 먼저 용기를 냈다고 했다. 미스터 킴은 과거 연인과 헤어지면 모든 기록을 삭제하던 습관과 달리 28기 순자의 사진만큼은 차마 지울 수 없었다고 밝히며 곁에 없을 때 비로소 순자의 진정한 소중함을 깨달았다고 강조했다.미스터 킴은 28기 순자에게 먼저 연락을 취해 진심을 전했고 다행히 28기 순자가 미스터 킴의 마음을 받아주면서 두 사람의 관계는 다시 사랑으로 결실을 보게 됐다.미스터 킴은 무거웠던 마음을 내려놓고 28기 순자와의 미래를 더욱 진지하게 그려나가겠다는 의지를 보였으며 28기 순자 역시 미스터 킴의 고백에 화답하며 한층 단단해진 애정을 과시해 시청자들의 응원을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr