사진 = tvN '유미의 세포들 시즌3' 캡처

사진 = tvN '유미의 세포들 시즌3' 캡처

김재원이 밖과 집 안에서 전혀 다른 모습을 보이며 캐릭터 성을 강화했다.20일 밤 8시 50분 방송된 tvN '유미의 세포들 시즌3'(연출 이상엽/극본 송재정, 김경란)3회에서는 전형적인 내향인인 신순록(김재원 분)의 일상이 그려졌다.이날 방송에서 신순록은 직장에서 항상 이성적이고 차분하며 꼼꼼하다는 평가를 받지만 밖에서 온 에너지를 끌어다 쓰기 때문에 늘 지쳐 있었다. 회식이나 친목 등을 하지 않고 집에 가고 싶지만 사회 생활을 해야 하기에 신순록은 야구장, 영화관, 식사 자리에 참석하며 온 에너지를 쏟았다.우여곡절 끝에 택시를 타고 사무실에 온 신순록은 완전 방전이 된 모습이었다. 신순록은 자신에게 인사하는 말티즈를 안고 있는 김유미(김고은 분)를 보고 속으로 '아직 낯선 팀에 심지어 동물까지 등장한다면' 이라며 또다시 기빠진 모습을 보였다.회의 중에도 김유미는 신순록에게 "신PD님은 하실 말씀 없으시냐"고 물었지만 신순록은 속으로 '큰일이다'며 '글이 눈에 들어오지 않아'라고 했다. 그러다가 가볍게 말티즈 이야기라도 하려고 "말티즈는 지능이 좀 낮다더라"고 했다. 이말에 김유미는 "내 기분 좋으면 귀신 같이 알고 공 물어 오고 주인이 영통 하면 알아보고 짖고 얼마나 똑똑한데 그러냐"고 하며 신경전을 벌였다.모든 일정을 마친 신순록은 집에 오자마자 넥타이를 풀고 편안 옷을 입었다. 신순록의 세포들 역시 "역시 집이 최고다"고 하며 기뻐했다. 밖에서 완벽하게 갖춰입은 수트와 넥타이를 벗어던진 신순록은 집 안에서 완전히 편안한 모습으로 "나는 집에서만 모든 감걱이 깨어난다"며 만두도 구워먹고 음악도 듣고 반식욕도 하며 야구, 영화까지 감상하며 텐션이 높아진 모습을 보였다. 긴장이 풀린 신순록은 그제서야 김유미의 원고를 찬찬히 살펴본 후 피드백 메일을 보낼 수 있었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr