'환승연애2'를 통해 주목받은 인플루언서 정현규가 일본 도쿄에서의 봄·여름을 화보로 담아냈다./사진제공=맵스

'환승연애2'를 통해 주목받은 인플루언서 정현규가 일본 도쿄에서의 봄·여름을 화보로 담아냈다./사진제공=맵스

'환승연애2'를 통해 주목받은 인플루언서 정현규가 일본 도쿄에서의 봄·여름을 화보로 담아냈다. 앞서 그는 '환승연애'를 통해 연인으로 발전한 성해은과 지난해 결별설에 휩싸였지만, 이를 공식적으로 인정하지는 않았다. 그런 가운데 결별이 사실상 맞다는 추측이 이어졌다.정현규는 글로벌 패션 매거진 와 함께한 화보를 공개하며 차분한 분위기를 선보였다. 일본 도쿄에서 진행된 이번 촬영은 봄과 여름의 계절감이 느껴지는 도시 풍경 속에서 여행 노트를 펼쳐가는 콘셉트로 진행됐다.고요한 거리와 절제된 아날로그적 무드 속에서 정현규는 다양한 스타일링을 소화하며 자신만의 분위기를 내비쳤다. 부드러움과 강인함이 공존하는 이미지를 자연스럽게 표현해냈다는 평가다. 촬영 현장에서도 안정적인 집중력과 표현력을 보여주며 화보의 완성도를 높였다는 후문이다.이번 화보는 향후 활동을 예고하는 지점에서도 의미를 더한다. 최근 다양한 분야에서 주목받으며 새로운 활동을 준비 중인 정현규는 이번 작업을 통해 앞으로의 행보에 대한 기대감을 높였다. 화보 관계자는 "정현규 특유의 분위기가 도쿄의 이국적인 풍경과 어우러지며 자연스러운 시너지를 냈다"고 전했다.정현규의 매력을 담은 이번 화보는 곧 발행될 MAPS KOREA SUMMER 이슈와 공식 채널을 통해 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr