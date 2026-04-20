사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

고독정식을 먹던 영철이 제대로 각성해 영숙에게 직진하는 모습을 보였다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '※미방분※ 31기_ 서로를 알아보기 바쁜 솔로들의 첫날밤! 둘만의 은밀한 대화'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 남녀 출연자들의 데이트가 끝난 뒤 모든 출연자들은 공용 거실에 모여 이야기를 나누게 됐다. 고독정식을 먹었던 영철 옆에 앉은 영숙은 "오늘 영철님 하이볼도 만들고 뭐 많이 한 것 같다"고 했다.이에 영철은 "하이볼은 제가 먹고 싶다고 한거라 만든거고 순자님이 건배사를 못하겠다 하셔서 내가 해야지 다들 눈치 본다"고 했다. 영숙은 이말을 듣고 "그래도 분위기를 좀 주도하는 스타일이신 것 같다"고 칭찬했다.하지만 영철은 "그런 사람들이 실속 없다더라"며 "내 것을 못 챙기는 스타일이라던데 이번에는 안 그럴려고 한다"고 하면서 의지를 불태웠다. 영철은 "이성들과 자연스럽게 만나는 데서 눈에 들어오는 사람이 있으면 지켜볼 수 있는데 그런 환경이 안 될 때 있잖냐"며 "딱 상황이 생겼을 때 행동해야 결과가 나오니까 그렇다"고 했다.이를듣던 영숙은 "여기 솔로나라는 지켜보는 상황은 아니잖냐"고 궁금해 했고 영철은 "여기는 저는 임할 때 지켜보려고 오지 않았다"고 하면서 적극적으로 표현할 생각으로 솔로나라에 입소했다고 포부를 밝혔다.영숙은 "그러니까 지금 다 이렇게 처음이니까 두루두루 잘 이렇게 잘 지내는 것도 중요한 것 같고 근데 그 와중에 좀 더 마음이 있는 사람한테는 좀 더 이야기 해 보고 그런 게 중요한 것 같다"고 했다. 영철은 "상대방이 솔직히 여기 와서 다른 사람 알아보고 싶을 때 솔직히 있잖냐 그러면 가도 상관 없다고 본다"며 "솔직히 그런 거를 좋아하는 건 아닌데 여기 왔으면 그게 맞는 것 같다"며 "저도 첫인상 선택을 영숙님 했지만 다른 사람 만나 볼 수도 있고 그리고 하다보면 마음에 안 들 수도 있잖냐 그래도 나는 영숙님이랑 이야기 해 보고 싶다"고 했다.이를 듣던 영숙은 "근데 이제 영철님 말은 그래도 남은 날에도 한 번 이야기 해 보고 싶다 이런 거 아니냐"고 궁금해 했고 영철은 "영숙님이랑은 이야기 하고 싶다"고 마음을 드러냈다. 이후로도 영철은 몇살로 보이냐는 영숙 질문에 "많이 어려보이지만 나랑 나이차이는 많이 안 날 것 같다"며 "내가 보기엔 영숙은 막내"라며 칭찬했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr