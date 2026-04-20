배우 장근석이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 장근석과 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼칠 예정이다. / 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’

배우 장근석이 공연 일화를 전했다.20일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 배우 장근석과 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼칠 예정이다.최근 진행된 녹화에 참여한 장근석은 잊혀진 줄 알았던 싸이월드 흑역사가 감옥 입성과 동시에 봉인 해제되며 당혹감을 감추지 못했다. 이어 그가 일본 공연에서 선보였다는 파격적인 퍼포먼스도 공개됐다.침대 위에서 팬들을 향해 "나랑 잘 사람?"이라 외쳤다는 보법이 다른 장근석의 팬 서비스에 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 이에 장근석은 "같이 누워줄 사람이라고 했다"며 적극 해명에 나섰고, 현장에서 직접 침대 퍼포먼스를 선보이기도 해 일동 경악시켰다.20일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr