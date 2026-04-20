배우 장근석이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB
배우 장근석이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB
배우 장근석이 공연 일화를 전했다.

20일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 배우 장근석과 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼칠 예정이다.

최근 진행된 녹화에 참여한 장근석은 잊혀진 줄 알았던 싸이월드 흑역사가 감옥 입성과 동시에 봉인 해제되며 당혹감을 감추지 못했다. 이어 그가 일본 공연에서 선보였다는 파격적인 퍼포먼스도 공개됐다.
SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 장근석과 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼칠 예정이다. / 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’
SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 장근석과 최다니엘이 4MC와 함께 예측 불가한 토크를 펼칠 예정이다. / 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’
침대 위에서 팬들을 향해 "나랑 잘 사람?"이라 외쳤다는 보법이 다른 장근석의 팬 서비스에 현장은 순식간에 아수라장이 됐다. 이에 장근석은 "같이 누워줄 사람이라고 했다"며 적극 해명에 나섰고, 현장에서 직접 침대 퍼포먼스를 선보이기도 해 일동 경악시켰다.

20일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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