배우 김영대가 군 입대를 앞두고 머리를 짧게 자른 모습. / 사진=김영대 SNS

사진=김영대 SNS

배우 김영대가 군 복무를 시작했다.김영대는 20일 자신의 인스타그램에 "잘 다녀오겠습니다!"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김영대가 머리를 짧게 자르고 검은색 반소매 상의를 착용한 채 벌써부터 늠름한 비주얼을 보여주고 있다.김영대는 이날 별대 행사 없이 조용히 육군훈련소에 입소했다. 김영대는 5주간의 기초군사훈련을 마친 뒤 자대배치를 받고 복무한다. 전역은 2027년 10월 19일 예정이다.한편 김영대는 1996년생으로 올해 만 30세다. 배우 강동원 닮은꼴로 '리틀 강동원'이라고도 불렸다. 2017년 웹드라마 '전지적 짝사랑 시점 특별판'으로 데뷔했으며, 드라마 '펜트하우스' 시리즈로 대중적인 인기를 얻었다. 이후 '별똥별', '금혼령, 조선 혼인 금지령', '낮에 뜨는 달', '손해 보기 싫어서', '친애하는 X', '달까지 가자' 등에서 활약했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr