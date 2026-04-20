바타와 지예은./사진=지석진 SNS

지예은이 열애를 직접 언급했다./사진제공=SBS

배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 직접 언급했다.지난 19일 방송된 SBS 예능 ‘런닝맨’ 방송 말미에는 800회 특집 예고편이 그려졌다.이날 공개된 예고 영상에서 유재석은 “800회를 맞아 빅 이벤트가 있다. 지예은의 열애설이 터졌다”고 알렸다. 지예은은 지난 13일 바타와 열애를 인정하며 소속사를 통해 “좋은 감정을 갖고 만나고 있다”고 밝혔다.이에 '런닝맨' 썸남이었던 양세찬은 “뭔 소리냐”며 목소리를 높였고, 지예은은 “오빠 미안하다”고 사과하며 “용기 있는 자가 미인을 얻는 것”이라고 해 웃음을 자아냈다.이후 도자기를 만들러 간 ‘런닝맨’ 멤버들은 지예은의 작품을 보며 “누가 봐도 사랑에 빠진 지예은이다”, “지예은 열애설에 입 댓 발 나온 양세찬”라고 놀렸다.한편, 지예은와 바타는 1994년생 동갑내기로, 교회 친구에서 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 지예은은 지난해 7월 코미디언 지석진과 프로젝트 그룹 충주지씨를 결성해 'WATERBOMB SEOUL 2025'에 출연했는데, 당시 '밀크쉐이크' 안무를 만든 바타와 함께 무대를 꾸미기도 했다.지예은은 당시 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'(이하 '두데')에 출연해 바타를 직접 섭외했다고 밝히며 "바타가 제 교회친구다. 살짝 들려주면서 밑밥을 깔았다. '노래 너무 좋지 않아?' '챌린지 하고 싶지 않아?' 이랬는데 딱 물어서 짜줬다"고 고마워했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr