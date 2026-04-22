'21세기 대군부인' 측이 배우들의 케미스트리가 담긴 비하인드 사진을 공개했다./사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 측이 배우들의 케미스트리가 담긴 비하인드 사진을 공개했다./사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 측이 배우들의 케미스트리가 담긴 비하인드 사진을 공개했다. 아이유는 이종석과 공개 연애 중인 가운데, 극 중 변우석과 호흡을 맞추며 달달한 분위기를 시청자들에게 선사하고 있다.MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인'이 매회 시청률 상승세를 기록하며 시청자들의 사랑을 받고 있는 가운데 팀 '대군부인' 배우들의 화기애애한 촬영 현장이 포착돼 흥미를 돋우고 있다.'대군쀼' 성희주, 이안대군 역으로 달달한 로맨스 호흡을 그리고 있는 아이유(성희주 역), 변우석(이안대군 역)의 단란한 한때가 시선을 사로잡는다. 아이유는 귀여운 디자인의 어사화를 쓰고 미모를 자랑하고 있는 한편, 변우석은 무전기를 손에 들고 일일 스태프로 변신해 장꾸미(美)를 발산한다.국민들을 열광케 했던 담벼락 입맞춤의 파파라치 컷과 함께 야구장에서 셀카를 찍고 있는 아이유, 변우석의 모습이 훈훈함을 더한다. 또한 '21세기 대군부인'의 공식 귀요미 이윤 역의 김은호(이윤 역)와 합을 맞추는 아이유, 변우석의 다정한 눈빛이 보는 이들까지 흐뭇하게 한다.'21세기 대군부인' 속 얽히고설킨 관계성의 한 축을 이루는 노상현(민정우 역), 공승연(윤이랑 역), 유수빈(최현 역), 이연(도혜정 역)의 촬영장 안 다양한 순간들도 눈길을 끈다. 진중한 얼굴로 촬영분을 모니터링하는가 하면 밝은 미소를 띤 채 같이 사진을 찍는 등 단란한 분위기를 자랑한다.'21세기 대군부인'은 캐릭터와 작품을 향한 배우들의 애정과 끈끈한 팀워크로 차곡차곡 채워지고 있다. 계약 결혼 승낙 이후 점점 서로에게 이끌리는 성희주와 이안대군의 이야기가 그려지며 설렘을 안기고 있는 만큼 무르익어가는 로맨스로 심쿵을 선사할 '21세기 대군부인' 다음 이야기가 기다려진다.'21세기 대군부인'은 오는 24일(금) 밤 9시 50분에 5회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr