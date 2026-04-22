아이유가 '21세기 대군부인' 3, 4회에서 성희주의 다채로운 면모를 소화하며 극의 중심을 이끌었다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유가 '21세기 대군부인' 3, 4회에서 성희주의 다채로운 면모를 소화하며 극의 중심을 이끌었다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유가 '21세기 대군부인' 3, 4회에서 성희주의 다채로운 면모를 소화하며 극의 중심을 이끌었다./사진=MBC 방송 화면 캡처

아이유가 '21세기 대군부인' 3, 4회에서 성희주의 다채로운 면모를 소화하며 극의 중심을 이끌었다. 이 작품은 변우석과 함께 주연을 맡았다는 소식만으로도 공개 전부터 뜨거운 기대를 키웠으며, 지난 18일 방송된 4회에서는 시청률이 두 자릿수를 돌파했다.지난 17일과 18일 방송된 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 3, 4회에서는 계약 결혼 승낙 이후 점차 가까워지는 성희주와 이안대군의 관계 변화와 함께, 성희주의 다층적인 면모가 본격적으로 나타났다. 성희주로 분한 아이유는 캐릭터의 감정선과 서사를 설득력 있게 그려내며 극의 몰입도를 끌어올렸다.성희주는 이안대군과의 스캔들이 터진 후 계란 테러를 당하는 상황에서도 주눅 들지 않고 당당하게 맞서는 태도를 보였다. 계란을 던진 이들을 불러 상황을 정면 돌파하는 모습은 캐릭터의 주체적인 성격을 보여줬고, 아이유는 이를 표정과 눈빛, 말투 등을 통해 섬세하게 표현해내며 인물에 대한 설득력을 높였다.이안대군과의 관계 역시 자연스럽게 변화해 갔다. 첫 키스 장면에서는 놀람과 당혹, 설렘이 뒤섞인 감정을 디테일하게 표현하며 시청자들의 시선을 사로잡았다. 야구장 데이트 장면에서는 유니폼과 머리띠를 매치한 캐주얼한 스타일링을 통해 자연스러운 매력을 선보이는 동시에, 사랑스럽고 셀러브리티다운 면모도 보여줬다.궁인들과 점차 가까워지고 최상궁에게 교육을 받는 과정에서는 새로운 케미를 형성했고, 기존의 모습과는 또 다른 인간적인 매력이 보여지며 극에 활력을 더했다. 특히 차량 사고 위기 상황에서는 공포와 당황뿐 아니라 위기 속에서도 어린 전하를 먼저 보호하려는 모습을 사실적으로 표현하며 긴장감을 극대화했다.아이유는 '21세기 대군부인' 3, 4회에서 안정적인 연기 호흡과 자연스러운 보이스 톤으로 캐릭터의 설득력을 높였고, 디테일한 연기로 감정의 결을 섬세하게 그려냈다. 당당함과 짜증, 사랑스러움과 따뜻함이 공존하는 인물의 복합적인 감정을 유연하게 오가며 극의 몰입도를 견인, 캐릭터의 입체감을 한층 강화했다.앞서 다양한 작품을 통해 탄탄한 연기력을 입증한 아이유는 이번 작품에서 재벌이지만 신분의 한계를 지닌 성희주로 완벽히 녹아들었다. 현대와 왕실 설정이 결합된 서사 속에서도 중심을 잡으며 극 전반에 안정적인 무게감을 더하고 있다. 앞으로 펼쳐질 성희주의 서사와 관계의 변화에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.아이유가 출연하는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'은 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송되며, 온라인 동영상 서비스(OTT) 디즈니+에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr