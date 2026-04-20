가수 던이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

가수 던이 피부가 좋은 사람에게 끌린다고 고백했다./사진제공=SBS

가수 던이 피부가 좋은 사람에게 끌린다고 고백했다. 앞서 그는 2022년, 약 4년간 이어온 공개 연애를 마무리하며 현아와의 결별 소식을 전한 바 있다. 현아는 2018년 던과 2년째 교제 중임을 밝혀 화제를 모았다.20일(월) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 하숙집 멤버로 변신한 4 MC와 '개그계의 메기남' 이상준, '병약의 아이콘' 던, '대세 아이돌' 보이넥스트도어의 명재현이 예비 하숙생으로 등장해 각자 개성 넘치는 매력을 한껏 발산할 예정이다.이날 명재현은 탁재훈과의 특별한 인연을 공개했다. 바로 명재현의 어머니가 탁재훈의 옆 학교 출신으로 오래전부터 팬이었다는 것인데 이를 들은 탁재훈이 어머니 성함을 물었고, 명재현이 이름을 말하자, 탁재훈은 "나 사실 너희 엄마 안다"며 의미심장한 발언을 던져 모두를 놀라게 했다. 심지어 탁재훈이 명재현의 어머니 성까지 맞혀 현장을 더욱 술렁이게 했는데, 이에 명재현은 당황하며 아빠를 부르짖어 현장을 웃음바다로 만들었다.'탁 라인' 출신 이상준 또한 "탁재훈이 50살이 넘어서도 여자 때문에 운 적이 있다"고 폭로해 현장을 발칵 뒤집었다. 다른 MC들이 어떤 여자냐고 묻자, 그는 "어떤 분부터 말해야 할지 모르겠다"며 능청스럽게 받아쳐 분위기를 달궜다. 이에 탁재훈은 예상치 못한 답변으로 현장을 웃음바다로 만들었는데, 과연 어떤 말일지. 탁재훈을 울린 여자의 사연은 방송을 통해 확인할 수 있다.던이 "피부가 좋은 사람을 보면 뽀뽀하고 싶다"며 독특한 취향을 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "피부가 좋으면 더 귀여워 보인다"며 뽀뽀의 이유를 설명했고, 급기야 현장에 뽀뽀하고 싶은 사람이 있다고 깜짝 고백해 모두를 놀라게 했다는 후문이다. 이어 마지막 뽀뽀가 언제였는지에 대한 질문까지 더해지며 현장 분위기가 한껏 달아올랐다고 하는데, 어떤 이야기가 이어질지 기대를 모은다.이상준, 던, 명재현의 다채로운 활약은 20일 월요일 밤 10시 10분에 방송되는 '아니 근데 진짜!'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr