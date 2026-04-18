사진 = 30기 현숙 인스타그램

사진 = 30기 현숙 인스타그램

사진 = 30기 현숙 인스타그램

'나는솔로' 30기 '캐나다에서 온 관광객' 무드를 뽐내 시청자들에게 즐거움을 줬던 현숙이 근황을 전했다.최근 현숙은 자신의 인스타그램에 "봄 나들이~"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 현숙은 창틀 앞에 앉아 환하게 웃으며 카메라를 바라보고 있다. 현숙은 연보라빛 가디건과 화이트 이너를 매치해 단정한 분위기를 더하고 있으며 자연스럽게 내려온 헤어가 얼굴선을 부드럽게 감싸고 있다.이어진 사진에서 현숙은 영숙, 정숙과 함께 나란히 앉아 팔짱을 낀 채 카메라를 바라보고 있다. 정숙은 중앙에서 네이비 컬러 집업을 입고 차분한 표정을 짓고 있으며 양옆에 앉은 영숙과 현숙은 밝은 표정으로 서로 다른 컬러 니트를 매치해 조화를 이루고 있다.또 다른 사진에서 현숙은 영숙, 정숙과 함께 야외 데크 위에 앉아 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 세 사람은 손을 들어 브이 포즈를 하고 있으며 밝은 분위기를 이어가고 있다.이를 본 팬들은 "K관광은 계속된다" "정말 너무 멋있어요." "너무 예뻐" "웃는거 너무 귀여우셔요" "이게 바로 K-봄 나들이다 이거야" "청춘 즐기셔요" 등의 댓글을 달았다.한편 30기 현숙은 '나는솔로' 30기 종방 후 진행 된 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에 불참한 바 있다. 당시 다른 출연자들은 현숙이 캐나다로 돌아간 건 아니지만 출장 문제로 불참했다고 알렸다. 1992년생인 현숙은 캐나다와 한국 이중국적을 보유한 회계사다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr