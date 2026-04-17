사진=유튜브 '할명수'

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소녀시대 효연이 19년째 숙소 생활을 고백한 가운데 박명수가 SM 계약 비하인드를 고백했다.17일 유튜브 채널 '할명수'에는 소녀시대 효연이 출연했다.이날 효연은 소녀시대 활동 이후 지금까지도 숙소 생활을 이어가고 있다고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 그는 "저는 아직도 숙소 생활을 하고 있다"며 "편안하게 쉴 곳과 맛있는 밥을 다 제공해 주는데 얼마나 좋냐"고 밝혔다.박명수가 "(돈이) 세이브 많이 되겠다"고 하자 효연은 "저는 저축만이 살길이라고 생각한다"며 야무진 면모를 드러냈다. 특히 내년이면 숙소 생활 20년 차에 접어든다는 효연의 말에, 박명수는 "이건 기사에 나야 한다. 한국 아이돌 역사에 남을 것 같다"며 놀라움을 감추지 못했다.효연은 숙소를 떠나지 않는 이유에 대해 "SM과 처음 계약할 때 '제2의 엄마'처럼 돌봐주겠다고 했는데 지금까지도 잘 보살펴주고 있다". 그래서 계속 있고 싶다"고 남다른 애정을 표현했다."내가 왜 숙소에서 나가야 하냐"고 반문하며 현재의 생활에 만족감을 드러낸 효연은 "가끔 수입이 없을 때는 눈치가 보이기도 한다. 내가 여기 있어도 되는 건가 싶다"며 솔직한 속내를 전했다.다른 멤버도 활동 스케줄에 따라 숙소에 왔다 갔다 한다고 밝힌 효연은 "누구도 다시 숙소에 받아주고 싶지 않다. 가끔 드라마 촬영 마치고 새벽에 들어오면 도둑인 줄 알고 놀란다"고 털어놨다.소녀시대 20주년을 앞두고 멤버들과 계획 중이라는 효연은 "드라마를 보면서는 많이 울지만, 상 받을 때는 운 적 없다. 연기처럼 느껴지기도 한다. 내가 노력해서 받는 건데 왜 울지 싶다"고 밝혔다.한편, 효연이 "SM은 열심히 하는 사람에게는 무조건 박수 쳐주고 서포트해준다"며 신뢰를 드러내자, 박명수는 "나도 SM 1기다. 계역금 들어왔는데, H.O.T. 터지면서 나를 방치하더라. 계약 자동 해제됐다"며 SM 차별 대우를 폭로해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr