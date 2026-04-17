지난 16일 유튜브 채널 '위라클'을 통해 박위, 송지은 부부가 유료 멤버십 오픈 소식을 알렸다. / 사진=유튜브 채널 '위라클' 캡처

박위, 송지은 부부. / 사진=유튜브 채널 '위라클' 캡처

박위, 송지은 부부. / 사진=유튜브 채널 '위라클' 캡처

크리에이터 박위와 가수 겸 배우 송지은 부부가 유튜브 채널을 통해 유료 멤버십 깜짝 소식을 전했다.16일 유튜브 채널 '위라클'에는 '위라클의 가족이 되어주세요!'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 영상에서 박위, 송지은 부부는 '위라클' 채널의 유료 멤버십 오픈 소식을 알렸다. 박위는 "저희가 특별한 날을 맞이해 영상을 켰다"며 "구독자분들과 더 친밀해지는 시간을 갖기 위해 위라클 채널이 멤버십을 오픈한다"고 말했다.이어 송지은은 "구독자분들과 조금 더 깊은 이야기를 나누고 싶었다. 그래서 '한 번 시도해 봐도 괜찮겠다'라는 생각이 들었다"며 유료 멤버십 오픈을 결정한 이유를 밝혔다.두 사람은 멤버십 회원 전용 콘텐츠에 대해서도 소개했다. 송지은이 "기존 브이로그에서 미처 다 보여드리지 못했던 부부의 솔직한 모습을 담겠다"고 하자 박위는 "은밀한 거예요?"라고 덧붙여 웃음을 자아내기도 했다.송지은은 유료 콘텐츠의 일환인 라이브 방송에 대한 기대감도 내비쳤다. 박위가 "원래 라디오 DJ를 하고 싶어 하지 않았나"라고 묻자 송지은은 "맞다. 원래 말하는 걸 좋아한다. 그래서 라이브가 너무 기대된다"고 답했다.두 사람은 멤버십 전용 콘텐츠 설명에 이어 가입 비용은 2990원이라고 안내했다. 송지은은 "유료 채널인 만큼 더 좋은 퀄리티의 영상을 보여드리겠다"며 포부를 밝혔다.한편, 댓글창에는 유료 멤버십에 대한 의견이 엇갈렸다. "채널의 새로운 도전을 응원한다", "보자마자 가입 완료했다. 채널이 더 번창했으면 좋겠다" 등 새로운 도전을 응원하는 댓글도 달린 반면 "2990원이 아까운 게 아니다. 장애 인식 개선에 힘썼던 위라클 채널의 본질이 사라진 것 같다", "누구나 돈 벌려고 유튜브 하지만 그래도 아쉽다" 등 비판 의견도 존재했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr