사진=박수홍 유튜브

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방송인 박수홍이 17개월 딸 재이의 남다른 사회성에 감탄했다.13일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '(재이 VLOG) 1살의 놀라운 사회생활'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍-김다예 부부는 우유 광고 모델로 발탁된 17개월 딸 재이와 광고 미팅 현장을 방문했다. 재이는 사무실로 이동하는 내내 아빠 품에 안겨 다소 긴장한 모습을 보였지만, 직원들과 마주한 순간 분위기는 완전히 달라졌다.현장에 도착한 재이는 자신을 반겨주는 직원들을 향해 환한 미소를 지었고, 이내 자연스럽게 손 인사를 건네며 친화력을 드러냈다. 이어 직원들이 건넨 선물을 받자마자 윙크를 날리는 등 애교까지 더하며 현장을 단숨에 사로잡았다.이를 지켜보던 직원들은 "너무 예쁘다"라며 감탄을 쏟아냈고, 재이는 칭찬을 알아들은 듯 다시 한번 애교를 보이며 웃음을 자아냈다. 박수홍 역시 딸의 모습에 "천재다"라며 어린 딸의 사회성에 놀라움을 감추지 못했다.박수홍은 "재이가 모델이 돼서 인사하러 왔다"며 뿌듯한 마음을 전했다. 이어 업체 관계자는 "재이가 모델이 된 후 판매가 더블링 됐다. 매출이 엄청나게 늘었다"고 밝혀 눈길을 끌었다.재이는 아빠를 뒤로한 채 처음 보는 브랜드 대표에게 스스럼없이 다가가 품에 안겼다. 이를 본 박수홍은 "아빠 말고는 안아본 적 없는데"라며 놀라움을 드러냈고, 김다예 역시 "이례적인 일이다. 나한테도 안 오는데"라고 덧붙이며 믿기지 않는 반응을 보였다.한편 박수홍은 23살 연하 김다예 씨와 지난 2021년 혼인신고 후 부부가 됐다. 이후 2024년 딸 재이를 품에 안았고, 재이는 17개 브랜드 광고 모델로 활동 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr