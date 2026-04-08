이수지 / 사진 = 유튜브 채널 핫이슈지

코미디언 이수지가 대치동 극성맘에 이어 유치원 교사로 완벽 변신했다.7일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '유치원 교사 이민지 씨의 끝나지 않는 24시간 [휴먼다큐 진짜 극한직업]'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상은 페이크 다큐멘터리로 영상 속 이수지는 유치원 교사 이민지 역으로 열연하며 현실 유치원 교사의 고충을 재연했다. 그는 원피스에 앞치마를 두르고 손목에는 보호대를 착용하는 등 세심한 고증으로 몰입감을 높였다.이날 영상에는 자녀 MBTI에 맞춰 반을 편성해달라는 황당한 요구와 함께 피부가 예민한 아이를 위해 유칼립투스 성분이 포함된 고급 물티슈를 사용해달라는 지적을 받는 이수지의 모습이 담겼다. 이수지는 학부모의 요구와 불만에도 시종일관 격한 공감을 표한 뒤 귀에서 피를 흘려 웃음을 안겼다.특히 "엄마들 사이에서 나온 이야기인데 혹시나 해서 최근에 압구정 로데오 가셨냐. 선생님 클럽 같은 데 다니시는 거 아니죠?"라며 사생활 항의를 받는 장면에서 이수지는 "압구정 로데오에 버터떡이 너무 맛있다고 해서 그거 겟하러 다녀왔다. 염려하지 않으셔도 된다"고 해명하기도 했다. 이어 그는 "원래 갤럭시폰을 썼는데 학부모가 아이폰 감성이 더 좋다고 해서 휴대폰을 바꿨다. 학부모님이 바꿔주신 건 아니고 제가 (직접) 36개월 할부로 샀다"고 덧붙였다.앞서 이수지는 강남 대치동에 거주하는 극성 엄마 '제이미 맘'을 연기해 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 말 중간중간 짧은 영어를 섞어 쓰는 데에 이어 4살짜리 자녀의 영재성을 강조하는 말을 반복해 '인간 복사기' 면모를 완벽 입증했다.한편, 해당 영상이 공개되자 온라인 상에서는 유치원 교사의 고됨에 대한 공감과 학부모들의 도 넘은 요구에 대한 비판이 이어졌다. 누리꾼들은 "얼마 전 40도 고열에도 출근하고 돌아가신 유치원 교사가 생각난다", "지나가는 초등교사다. 절대 과장 아니다. 애들보다 부모들이 더 힘들게 한다. 13년 차인데 인류애 박살 났다", "초등학교 1학년 담임하다가 학부모 갑질로 병가 휴직 중이다" 등 공감의 댓글을 쏟아냈다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr