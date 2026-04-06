사진=이미주 유튜브

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러블리즈 출신 이미주가 남자 아이돌 출신과 소개팅 시뮬레이션을 진행했다.6일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 '사람 미치게 만드는 소개팅 꿀팁 (feat. 연애 1타 강사)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이미주는 '연애 1타 강사'로 나섰다. 그는 "내가 남심 전문"이라고 자부하며, 스태프에게 "나한테 반한 적 있는 사람, 손 들어보라"고 요구해 웃음을 안겼다.이미주는 '남사친'(남자사람친구) 골든차일드 장준과 서울숲길 데이트 시뮬레이션을 했다. 그는 장준이 '연애 1타 강사'라는 점을 인정하지 않고 "여자를 기다리게 하는 것부터 잘못됐다"고 지적했다.두 사람이 13년 지기라는 말처럼 말은 거침이 없었다. 장준은 물웅덩이 앞에서 미주를 끌며 장난을 치자 이미주는 "찻길로 여자를 밀고, 물 쪽으로 가라고 하고, 너 이러면 여자 못 꼬신다"고 지적했다.이미주가 '꾸꾸꾸' 패션의 장준에게 "여자들이 옆에 너랑 있고 싶지 않을 거"라고 말하자, 장준은 "자기 앞 가림도 못 하면서"라고 투덜거렸다. 이어 "우리 서로 많은 걸 알고 있다. 가려서 말하자"고 경고해 눈길을 끌었다."평소에 미주 연애 잘하는 것 같냐"는 제작진 질문에, 장준은 "아니다. 최악이다"라며 "끈기가 없다"고 뒷담화를 했다. 반대로 이미주는 장준에 대해 "쟤 연애 못 한다. 여자들이 다 도망가는 스타일이다. 말을 너무 막 놀린다"고 폭로했다.장준의 "자기야" 상황극에. 이미주는 "권태기 완전 올 것 같다"며 거부감을 드러냈다.소개팅 시뮬레이션 중 이미주는 "첫 만남에 술 마시는 건 안 좋아한다. 이상형은 철든 사람 좋아한다. 탈색 안 한 남자가 좋다"고 털어놨다.남사친과 데이트를 마친 이미주는 "얘가 이렇게 하면 안 될텐데, 야가 이래서 여자가 없나? 싶었다. 정신이 없더라. 다 모든게 최악이었다. 정 떨어지려고 하는 행동 같다"면서 "쟤 이상형은 저다. 제가 애프터는 안 할 거지만, 솔직히 손가락 하나로 꼬실 수 있다"며 자신감을 드러냈다.한편, 이미주는 지난해 축구선수 송범근과 공개 열애를 인정했지만 약 9개월 만에 결별 소식을 전한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr