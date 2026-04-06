사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 신동엽이 샴페인과 캐비어를 요구한 개그맨을 폭로했다.6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '레전드 KBS 22기 개그맨' 허경환, 박성광, 박영진이 출연했다.이날 박성광은 시작부터 뜻밖의 폭로 대상이 됐다. 신동엽은 "짠한형 한다고 우리 제작진과 통화할 때 샴페인을 준비해달라고 했다"고 밝혔다. 박성광이 당황하자, 허경환은 "아주 건방지다", 박영진은 "샴페인 철자라도 아냐"며 놀렸다.여기에 그치지 않았다. 신동엽은 안주가 나오자 "우리 성광이가 아주 강력하게 주장했던 게 샴페인과 캐비어"라고 다시 한번 몰아갔다. 박성광은 "'마음껏 말씀해 보세요'라고 해서 말은 해봤다. 실제로 이럴 줄은 몰랐다"고 수습을 시도했다.하지만, 허경환은 "얘가 미친놈이네 뭐"라고 비난했고, 박영진은 "이러다가 차 한 대 주세요 하겠다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.허경환은 "신인 시절 '강남병'에 걸렸었다"고 고백했다. 박영진은 "여의도로 출근해야 해서 보통 신길동에서 시작하는데, 허경환은 신림동에 집을 잡아 거리가 있었다"고 회상했다.쉬는 날만 되면 박성광과 강남에 놀러 많이 갔다는 허경환은 "강남병에 걸렸었다"면서 "한 선배가 '너희들 강남 갔냐. 너희들 이름 계속 나온다. 조심해'라고 했다. '강남 갔냐'는 건 압구정, 청담동에 갈 정도로 여유가 있냐는 뜻이었다"고 설명했다.허경환은 고집을 부러 '차라리 강남으로 이사 가자'는 생각을 했고, 결국 역삼동으로 이사 갔다고. 그는 "'저는 강남이 집입니다' 이걸 하고 싶었다"고 말해 폭소케 했다.허경환은 선배들에게 찍혔던 과거를 떠올리며 "식당에서 밥을 먹다가 다리를 꼬고 있었는데 선배가 '다리 내리세요'라고 하더라. 나는 친절한 줄 알고 내렸는데, 그날 난리가 났다. 나만 혼난 게 아니라 다 같이 야단맞았다"며 "그때부터 뭐만 하면 '허경환, 이리 와'가 됐다"고 말했다. 박성광도 같은 행동으로 걸렸다고.허경환은 "선배가 '너 뭐야, 방금 다리 올렸지?' 했더니 성광이가 '안 꼬았습니다. 살짝 얹었습니다'라고 했다. 그때부터 타깃이 두 개가 된 거다. 같이 걸려서 불려 다녔다"고 밝혔다.최근 대세 개그맨으로 떠오른 허경환은 "초등학생들이 원래는 나를 아예 몰랐다"고 운을 뗀 뒤 "얼마 전 엘리베이터에서 부모님이 '허경환 씨 너무 잘 보고 있어요'라고 하니까 아이가 '누구야?' 하더라. 그런데 나를 계속 보더니 '허경환'이라고 했다"고 말했다. 이어 "애들이 릴스로 본 허경환은 아는데, 내가 그 허경환인 줄 몰랐던 거다. 그때가 올해 최고로 좋았다"고 솔직한 마음을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr