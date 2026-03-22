BTS 진, 유튜브 '인생84' 출연

새 앨범 '아리랑'·4월 월드 투어 발표

"데뷔 초 7년만 하고 그만두려 했다"

BTS 진이 "7년만 하고 그만두려 했다"는 속마음을 털어놨다. / 사진=유튜브 '인생84'

BTS 진이 "7년만 하고 그만두려 했다"는 속마음을 털어놨다. / 사진=유튜브 '인생84'

BTS 진이 "7년만 하고 그만두려 했다"는 속마음을 털어놨다. / 사진=유튜브 '인생84'

BTS 진이 "7년만 하고 그만두려 했다"는 속마음을 털어놨다.22일 유튜브 채널 '인생84'에는 방탄소년단(BTS) 진과 함께한 '진과 함께' 영상이 게재됐다.이날 진은 요즘 근황에 대해 "앨범 작업도 하고 개인 투어도 다녀오고 있다"고 밝혔다. 기안84가 "월드 투어 돈다며?"라고 하자 진은 "4월부터 월드 투어를 한다"고 답했다. 이어 앨범명에 대해서는 "'아리랑'이다"라고 알리며 새 앨범 준비 소식도 전했다.진의 데뷔 초 심경도 밝혔다. 기안84는 "22살에 데뷔해서 지금 35살인데, 그 사이 제일 많이 변한 게 뭐냐"고 물었다. 이에 진은 "마인드가 오히려 더 좋게 변했다. 옛날에는 적당히 하고 한 7년 하고 빠지자는 마음이 컸다"고 고백했다.이어 "원래 한 7년 정도만 하고 그만하지 않을까 생각했는데, 하다 보니까 점점 재밌고 진심이게 되더라. 팬분들한테도 너무 감사하고, 내가 좀 더 진심이어도 괜찮지 않을까 하는 마음이 갈수록 커졌다"고 설명했다.BTS 활동에 대한 애정도 드러냈다. 기안84가 "보통 짬이 차면 칼군무가 느슨해지는데 BTS는 안 그렇더라"고 하자, 진은 "저희 멤버들이 진짜 잘한다. 저는 그렇게 잘하는 편은 아니다. 자기 객관화가 잘 되는 편"이라고 했다.이어 "제가 멤버들 중에서 가장 잘하는 건 얼굴로 밀고 나가는 타입"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.해외 활동에 대한 이야기도 나왔다. 기안84가 "해외에서도 방송 찍어? 지미 젤런 쇼 이런 거?"라고 묻자 진은 "지미 팰런이다. 저희 프렌드인데 이름을 바꾸면 안 된다"고 정정했다. 이어 "사실 저는 친구가 없다. 그래서 형이 놀아주지 않나"라고 말해 웃음을 더했다.마지막으로 진은 "팬분들 너무 감사하고 사랑한다. 앞으로 아리랑 활동 열심히 잘해보겠다"고 인사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr