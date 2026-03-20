tvN '예측불가家'에 장우영 합류로 완전체 결성

20일 밤 제주 '쑥하우스' 인테리어 발표회 공개

김숙·송은이·이천희·빽가·장우영 5인 공사팀 구성

방송인 김숙이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

tvN ‘예측불가[家]’ 방송 화면. 새 일꾼 장우영의 합류로 ‘쑥하우스’ 공사 멤버 완전체가 결성 / 사진 출처: tvN 예고 영상 캡처

'예측불가'의 완전체가 결성됐다. 앞서 김숙, 장우영과 넷플릭스 '도라이버'에서 호흡을 맞췄던 조세호는 '예측불가'에 합류하지 않았다.20일 밤 10시 30분 방송될 tvN '예측불가[家]'(연출 김관태)에서는 새 일꾼 장우영의 합류로 드디어 '쑥하우스' 공사 멤버 완전체가 결성, 이들의 로망을 가득 담은 대환장 인테리어 발표회가 개최된다.김숙은 앞서 제주 하우스를 리뉴얼하기 위해 절친 송은이부터 이천희, 빽가를 일꾼으로 포섭하려 각고의 노력을 펼쳤다. 그런 가운데 이날 방송에는 이들에게 한층 더 힘을 실어줄 막내 일꾼 장우영이 등장할 예정이다.회의 현장에 처음으로 나타난 장우영의 모습에 김숙과 송은이는 반가운 기색을 감추지 못한다. 또한 장우영 역시 특유의 입담과 재치로 첫 만남부터 자연스럽게 멤버들과 어울리며 화기애애함을 급상승시킨다고 해 기대감을 불러일으키고 있다.이로써 드디어 완전체로 모이게 된 '집공사 팸'은 본격적인 공사에 앞서 각자가 원하는 인테리어를 구상해 와 발표하는 시간을 갖는다. 각자만의 천차만별 로망이 담긴 프레젠테이션이 눈길을 사로잡는 것도 잠시, 장우영은 스케치북에 손수 피티 자료를 준비해 이목을 집중시킨다. 영화 속 명장면을 방불케 하는 사상 초유의 스케치북 발표에 멤버들의 웃음을 자아낸 장우영은 묘하게 빠져드는 매력으로 시청자들의 마음까지 사로잡을 조짐이다.뿐만 아니라 지난 답사 현장에서 탈주 가능성을 내비쳤던 이천희와 빽가는 정작 인테리어 구상안을 내놓게 되자 남다른 전문가 포스를 뽐낸다. 김숙과 송은이가 미처 생각하지 못했던 부분들까지도 세심하게 잡아낸 두 사람의 자료에 멤버들은열띤 환호와 박수를 보냈다는 후문이다. 과연 다섯 사람이 각자 꿈꾸는 제주 하우스의 미래는 무엇일지, 이들의 계획대로 집을 고칠 수 있을 것인지 주목된다.20일 밤 10시 30분에 방송되는 tvN '예측불가[家]'에서 이어진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr관련 주제: tvN, 예측불가家, 장우영, 김숙, 제주도, 리뉴얼, 인테리어