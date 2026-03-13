/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=㈜바이포엠스튜디오

/ 사진=㈜바이포엠스튜디오

/ 사진=㈜바이포엠스튜디오

/ 사진=㈜바이포엠스튜디오

배우 이동휘가 그야말로 '메소드 연기'를 펼쳤다. 실제 이름을 내건 캐릭터로 등장해 배우의 고민과 현실을 녹여낸 웃기지만 또 웃기지만은 않은 영화 '메소드연기'(감독 이기혁)다.13일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 영화 '메소드연기'의 언론시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 이동휘, 윤경호, 강찬희와 이기혁 감독이 참석했다.영화 '메소드연기'는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. 동명의 단편영화를 바탕으로 확장된 장편 프로젝트로, 이기혁 감독과 이동휘가 단편에 이어 다시 한번 의기투합해 완성한 과몰입 메타 코미디다.극 중 이동휘는 자신의 이름을 내건 캐릭터 '이동휘' 역을 맡아 실제와 허구를 오가는 기발한 설정과 현실을 비튼 유쾌한 전개로 색다른 재미를 선사한다.이날 이동휘는 "시나리오 기획 개발 단계부터 함께했던 입장에서 배우의 고충과 고민만을 담은 이야기가 되지는 않았으면 했다"고 입을 열었다. 그러면서 이동휘는 "많은 사람들이 이 작품을 보면서 '하고 싶은 일'과 '해야 하는 일' 사이에서 고민하는 자신의 이야기로 느낄 수 있기를 바라는 마음으로 시나리오 작업에 참여했다"고 말했다.이어 그는 "저도 코미디 연기를 하는 데에 있어서 잠시 혼란을 느낀 것도 사실이지만, 우울감보다는 감사한 마음이 더 컸다"며 "기회가 주어진 것 자체에 감사해야 한다는 생각이 컸다"고 털어놨다. 그러면서 "극 중 이동휘가 가진 고민도 있지만, 인간 이동휘로서의 고민은 오히려 감사한 고민이었다는 생각이 들었다"고 덧붙였다.윤경호는 이기혁 감독과의 인연으로 작품에 합류하게 됐다고 밝혔다. 그는 "감독님이 원래 배우로 활동하던 시절 드라마 '자백'을 함께 했는데 그 인연으로 연락이 왔다"며 "감독을 준비하고 있고 장편 영화를 준비 중이라는 이야기를 듣고 반갑고 놀랐다"고 말했다.이어 "이동휘가 주인공이고 저는 동휘의 형 '동태' 역이라고 하더라. 이름을 듣고는 '어디까지 가려는 영화일까' 싶어 잠깐 망설이기도 했다"며 웃었다. 그러면서 "원작과 감독님의 전작들을 보고 신뢰와 기대가 생긴 상태에서 대본을 읽었는데 이야기가 참신하고 재미있었다"고 전했다.이어 이동휘와의 호흡에 대해서도 언급했다. 윤경호는 "이동휘가 코미디를 많이 하지 않았는데도 코미디적인 인상이 깊었다"며 "작업을 하면서 굉장히 진중하면서도 아이디어가 많고 뜨거운 사람이라고 느꼈다"고 말했다.그는 "여러 장면 속 애드리브나 코믹한 포인트가 동휘의 아이디어에서 나온 경우가 많았다"며 "본인을 연기한다는 건 큰 용기가 필요한 일인데 그 과정에서 굉장히 신중하면서도 과감했고, 주변 구성원들의 이야기를 귀담아듣는 모습이 인상적이었다"고 덧붙였다.또한 "동생이지만 제가 많이 배웠다. 특히 마지막 장면은 배우 이동휘의 새로운 발견이 아니었나 싶다"며 "지나고 보니 너무 보고 싶은 동생이자 다시 함께 작업하고 싶은 동료가 됐다"고 애정을 드러냈다.극 중 강찬희는 연말 시상식에서 3관왕을 휩쓰는 톱스타 정태민 역을 맡았다. 극 중에서 이동휘와 대립을 이루는 빌런 캐릭터를 준비하며 기존 이미지와 다른 결을 보여주기 위해 고민했다고. 그는 "그동안 모범생이고 착하고 바른 캐릭터를 많이 연기해왔는데, 태민이를 준비하면서 감독님과 선배님들과 이야기를 많이 나눴다"고 말했다.이어 "태민이라는 인물이 얄밉게 보일 수 있는 캐릭터라 마냥 얄밉게만 보이지 않도록 하는 데 신경을 많이 썼다"며 "그 부분에 중점을 두고 연기하려고 노력했다"고 설명했다.자기 자신을 연기하는 '메소드 연기'인 만큼 부담감이 크진 않았을까. 이동휘는 "처음 기획할 때 가상의 인물이나 특정 직업의 인물을 설정하기보다는 저라는 개인에서 출발해 그 안에서 창의력을 발휘해보자는 생각으로 시작했다"고 말했다.이어 "막상 해보니 굉장히 어려운 작업이었다"고 운을 띄웠다. 그러면서 이동휘는 "제가 저를 연기하면서 어디까지 보여줘야 할지, 또 무엇을 덜어내야 할지에 대한 고민이 컸다"며 "그래서 두 번 다시는 저를 연기하고 싶지 않다는 생각이 들 정도였다. 이번 작품을 끝으로 제가 저를 연기하는 일은 없지 않을까 싶다"고 털어놨다.또한 그는 캐릭터가 만들어지는 과정에 대해서도 언급했다. 이동휘는 "처음에는 쉬울 것 같다고 생각했는데 오히려 극 중 '이동휘'라는 인물에 깊이 몰입하게 됐다"며 "감독님과 윤경호 선배님 두 분의 영향과 도움을 많이 받아 결국 하나의 창조된 인물이 되지 않았나 싶다"고 설명했다.마지막으로 이동휘는 "저 역시 윤경호 선배님과 꼭 함께 연기해보고 싶었다"며 "이전 작품 이후로도 다시 많은 장면을 붙어 연기하고 싶다는 생각이 들 정도로, 또 한 번 작품 속에서 뜨겁게 만나보고 싶은 배우"라고 애정을 보였다.마지막으로 연출을 맡은 이기혁 감독은 "인간이라면 누구나 가진 양면성이 있지 않나. 그 모습을 보여주고 싶었다"며 "'메소드연기'는 한 영화 안에 SF, 코미디, 사극, 뮤지컬 등 다양한 장르가 들어 있다. 한 영화에서 여러 장르를 볼 수 있어 극장에서 함께 보는 즐거움이 있을 것 "이라고 자신했다.영화 '메소드연기'는 오는 18일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr