사진제공=스튜디오S, 몽작소

배우 이솜이 드라마 '신이랑 법률사무소'에서 배우 유연석과 핑크빛을 그린다.오는 13일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 신들린 변호사 신이랑(유연석 분)과 승소에 모든 것을 건 냉혈 엘리트 변호사 한나현(이솜 분)의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처 이야기다.극 중 이솜은 승률 100%를 자랑하는 로펌 태백의 에이스 변호사 한나현 역을 맡는다. 오직 승소밖에 모르는 원칙주의자이기에 겉보기엔 냉철하고 빈틈없이 완벽해 보이지만, 그 이면에 남모를 가슴 아픈 사연과 상처가 존재하는 인물이다.한 치의 오차도 용납하지 않는 집요한 인물이지만 신이랑 역의 유연석이 인생에 나타난 후부터 달라진 모습을 보여준다. 변호사라는 언니의 꿈을 대신 짊어진 채 악착같이 살아왔지만, 마음속 깊이 자리 잡고 있던 유약함과 마주하게 되면서 점차 변해가는 과정을 섬세하게 담아낼 예정이라고.이솜과 유연석의 사랑스러운 로맨스 열연 역시 기다려진다. 같은 사건을 두고 법정 공방을 벌여야 하는 라이벌로 처음 만났지만 귀신을 매개체로 한 팀이 되고, 또 어느새 자연스럽게 서로에게 스며들 유연석과의 운명 같은 인연이 기다려진다.'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr