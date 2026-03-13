박진희, '미스캐스팅 논란'에 입 열었다…"감독이 연기 못한다고 지적" ('옥문아')[종합]

사진=텐아시아DB

배우 박진희가 신인 시절 '미스 캐스팅' 소리를 들었다고 밝혔다.지난 12일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들 시즌2’(이하 ‘옥문아’) 305회에서는 '긴 무명을 극복한 배우' 김희정과 '데뷔 직후 스타가 된 배우' 박진희가 동반 출연했다. 시청률은 전국 3.2%를 기록했다.이날 김희정과 박진희는 예능에서 쉽게 볼 수 없는 배우들답게 신선한 매력으로 눈길을 사로잡았다. 특히 김희정은 "드라마를 많이 하다 보니 예능은 생 모습이 나오니까 적응이 안 되더라. 얌전한 역을 하다가 푼수를 떨면 경악하는 분들도 계신다"라면서 입만 열면 쏟아져 나오는 예능 캐의 향기로 MC들을 사로잡았다. 이어 "친구들한테 입 열지 말라는 이야기를 많이 들었다"라는 말에 동족의 향기를 느낀 주우재는 "토크가 메시 수준이시다"라며 흐뭇한 미소를 지었다.박진희는 판사 남편과의 결혼 생활을 필터 없이 밝혀 눈길을 끌었다. 10년 넘게 주말부부로 살고 있다는 박진희는 "떨어져 있어야 애틋해서 좋다"라고 밝히는가 하면, 판사의 아내임에도 사기를 당한 일화를 공개해 이목을 집중시켰다. 박진희는 "온라인 쇼핑몰에서 패딩을 샀는데 한 달 넘게 배송이 안 오고 판매자도 잠수를 탔다. 욱해서 끝까지 가기로 결심해 경찰서에 진정서를 넣고 조사까지 받았다. 한 달 반 만에 결국 27만 9300원을 환불받았다"며 의외의 불 같은 매력을 드러내 놀라움을 안겼다.이와 함께 박진희는 "평소 미니멀라이프를 표방해 돈을 잘 안 쓴다"라고 밝혔는데, MC들이 "돈 벌면 어디에 쓰냐?"라고 묻자 "술을 마신다. 생활비에서 남편과 둘이 마시는 술값이 가장 많다. 맥주값만 한 달에 100만 원 정도"라고 답했다.드라마 '사랑과 전쟁'에서 방송 심의불가 판정으로 전면 재촬영된 에피소드의 내용, 메이크업 아티스트 민 킴이 무명 시절 했던 업무, 베토벤이 동생 아내와 벌인 법정 공방의 이유 등 다채로운 퀴즈들이 출제돼 흥미를 높였다.이와 관련된 김희정, 박진희의 에피소드들도 봇물 터지듯 쏟아졌다. 특히 김희정의 17년 무명 시절 토크가 귀를 사로잡았다. 김희정은 KBS 드라마 '사랑과 전쟁'의 재연 배우로 활약했던 시절을 돌아보며 "재연 배우라는 안 좋은 시선이 많았다. '너 배고프니?', '왜 그런 걸 하니?' 이런 말을 많이 들어 상처를 받기도 했다. 하지만 그 자리에 있는 게 행복했고 다양한 캐릭터를 하면서 자신감도 생겨 밝아졌다"라고 말했다.김희정은 SBS 공채 배우 1기 출신임을 밝히며 "당시 회당 출연료가 만 원이었다. 그때는 휴대폰, 삐삐도 없던 시절이라 집 전화를 못 받으면 일을 놓칠 수도 있어 집 밖을 안 나갔다"라고 전했다. 이때 전설의 1기생을 처음 본 송은이와 김숙은 "저 언니 몇 살이야! 지박령 아냐?"라고 입을 떡 벌려 배꼽을 잡게 만들었다.김희정과 정반대로 데뷔 직후 스타가 된 박진희 역시 신인 시절의 고충을 털어놨다. 박진희는 "사실 고등학교 졸업할 때도 배우가 될 생각이 없었다"라면서 "한 청소년 드라마에 캐스팅돼 10개월 걸려 촬영이 다 끝났는데 감독님께서 '이렇게 연기를 못할 줄 몰랐다. 미스캐스팅이었던 것 같다'라고 말하신 적도 있다. 한 번도 연기를 배워본 적이 없다가 연기를 하니 눈물 연기가 아예 안 됐었다. 집에서 양파즙을 갈아서 촬영 전에 발랐는데도 눈물이 안 나더라"라며 서툴렀던 연기 초보 시절을 숨김없이 꺼내놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr