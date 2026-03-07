사진=W코리아 유튜브

배우 신민아가 결국 손재주를 솔직하게 인정했다.7일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '신민아가 귀엽고 가방 꾸미기가 아름다워요. 차분한 목소리로 전하는 그녀의 요즘 근황은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신민아는 커버 촬영을 마친 뒤 가방 꾸미기에 도전하며 다양한 질문에 답하는 시간을 가졌다.가방 손잡이에 키링과 머리핀, 스카프 등을 달며 자신만의 스타일을 완성한 그는 "손재주가 없는 건 아닌데 오래는 못 한다"며 "그림을 그리거나 글씨를 쓰거나, 작은 것들을 사부작사부작하는 건 나쁘지 않은 것 같다"고 말했다.가방 꾸미기는 점점 과해지는 방향으로 흘러갔고, 리본을 묶다가 "엉망이군요"라며 웃음을 자아냈다.근황 질문에 신민아는 "드라마 ‘재혼 황후’를 끝내고 지금은 쉬고 있다"며 "휴식을 가지면서 차기작을 준비하고 있다"고 밝혔다.신민아는 '평소 생활 루틴'에 대해 "화보 촬영이나 광고 촬영, 드라마 촬영 같은 중요한 일정이 있으면 그날을 위해 집중 관리를 한다. 식단 관리도 하고 피부 관리도 받는다"고 설명했다.다만 바쁜 일정 때문에 취미를 만들기는 쉽지 않다면서 "몇 달 정도 쉬는 시간이 생기면 저만의 취미나 루틴을 만들어보고 싶은 생각은 늘 있는데 촬영이 계속 이어지다 보니 쉽지 않다"고 토로했다.최근 빠진 유행템으로 '두쫀쿠'(두바이쫀득쿠키)를 꼽은 신민아는 "저도 빠졌는데 살이 엄청 찐다고 하더라. 구하기도 쉽지 않더라"고 이야기했다.신민아는 "2026년에도 열심히 연기하는 제가 되도록 준비 많이 하고 있다"며 "기대 많이 해 달라"고 인사를 전했다.한편 신민아는 지난해 12월 배우 김우빈과 10년 열애 끝에 결혼식을 올렸다. 이후 올해 초 스페인으로 신혼여행을 다녀온 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr