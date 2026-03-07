사진 = 남보라 인스타그램

배우 남보라가 자신의 몸상태에 대한 근황을 전해 눈길을 끈다.최근 남보라는 자신의 인스타그램에 "어제 임당 검사했는데 재검 떴어요 스페인에서 콜라, 환타를 너무 많이 마셨나바요…오늘부터 바로 식단 들어갑니다…야채와 계란, 닭가슴살, 올리브, 올리브 오일 그나마 맛을 낼 수 있는 짭잘이 토마토와 제부가 선물해준 맛도리 발사믹 맛있어요^^… ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 남보라는 밝은 자연광이 스며드는 실내 공간에서 테이블에 앉아 식사를 하고 있는 모습이다. 넓은 창 너머로 도시 풍경이 흐릿하게 보이고 길게 뻗은 화이트 테이블 위에는 샐러드가 담긴 접시가 놓여 있다. 접시 위에는 푸른 잎채소와 삶은 달걀, 올리브, 토마토가 어우러져 있으며 남보라가 포크를 들어 한입을 먹으려는 순간이 담겼다.또 남보라의 모습은 블랙 가디건 위에 화이트 셔츠를 레이어드한 단정한 차림과 자연스럽게 내려오는 앞머리, 또렷한 눈매가 어우러지며 수수한 분위기를 자아낸다. 다른 컷에서는 포크를 입에 가져간 채 살짝 시선을 옆으로 둔 모습과 카메라를 응시하며 음식을 들어 보이는 장면이 이어진다. 화장기 짙지 않은 얼굴과 차분한 표정이 담백한 식단과 자연스럽게 어울리며 일상적인 순간마저 부드러운 분위기로 완성한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 남보라는 자신의 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에서 "결혼 전 건강검진을 했는데 자궁경부암은 아니지만 암으로 발전할 가능성이 있는 이상 세포가 발견됐다"며 "갑작스럽게 수술을 하게 됐다"고 밝힌 바 있다. 이어 "작년 3월에 이상 세포를 제거하는 수술을 진행했고, 완전히 회복되는 데 두 달 정도 걸렸다"고 설명했다.한편 남보라는 13남매 대가족의 장녀로 연예계 데뷔 전부터 주목받았다. 남보라는 '인간극장', '천사들의 합창' 등에 출연해 자신보다 어린 동생들을 살뜰히 챙기는 모습으로 많은 시청자들에게 감동을 줬었다.또 남보라는 드라마 '영광의 재인', '해를 품은 달', '효심이네 각자도생', 영화 '새해전야', '찬란한 나의 복수' 등에 출연하면서 필모그래피를 쌓았다.남보라는 지난해 5월 현직 청소년상담사와 백년가약을 맺었다. 두 사람은 2019년 봉사활동을 함께 하며 처음 만나고 가까워져 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 이후 남보라는 지난해 12월 임신 소식을 알렸으며, 오는 6월 아들 출산을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr