사진=김선태 유튜브

'충주맨' 김선태가 수익의 30%를 기부하겠다고 밝혔다.6일 김선태 유튜브 채널에는 '100만 구독자 감사합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.충주시 공식 유튜브 채널을 운영하며 '충주맨'으로 불렸던 김선태 전 주무관이 공직을 떠나 지난 3일 개설한 개인 채널 구독자가 116만 명을 돌파했다.이날 김선태는 100만 구독자 달성 소감을 전했다. 침대에 누워 인사한 그는 "구독자들을 우러러볼 수 있도록 가장 낮은 자세로 임하겠다. 항상 구독자를 높이는 마음, 배려하는 마음, 겸손한 낮은 자세를 유지하겠다"고 말했다.유튜브 채널 성장 속도에 대해 김선태는 "구독자 상승 속도가 굉장히 빠르다고 하더라. 이 속도로 70만 명을 넘긴 건 제니, 백종원, 저 정도였다고 들었다"고 자랑했다.김선태는 "예상으로는 지금쯤 30만 정도 달성하면 좋겠다고 생각했는데 이렇게 잘될 줄은 몰랐다. 채널이 잘되니까 도파민이 나오지 않나. 잠이 안 오더라"며 "이틀 동안 거의 4시간 정도밖에 못 잤고 대부분 깨어 있었다"고 고백했다.광고 및 협업 제안도 쏟아지고 있다고 솔직하게 밝힌 김선태는 "메일이 700개 정도 와 있다. 물론 다 광고는 아니고 응원 메시지도 많다. 이제부터 차근차근 봐야 할 것 같다"고 밝혔다.김선태는 앞으로의 채널 방향성에 대해 "진짜 홍보 전문 채널을 만들어 볼 생각이다. 사람이든 짐승이든 물건이든 제도든 공익적인 것이든 기업이든 다양하게 홍보하고 싶다"고 전했다."결국 제 근본은 혼자 하는 것 같다. 혼자 있을 때 빛을 보는 스타일"이라고 강조한 김선태는 "방송보다는 유튜브에 집중하겠다"는 뜻도 전했다. 향후 거주 계획에 대해서는 충주에 남아 활동을 이어가겠다는 입장을 보이면서도 "사람 일은 모르기 때문에 앞으로 어떻게 될지는 또 모른다"고 여지를 남겼다.김선태는 "앞으로 발생하는 유튜브 수익은 비용을 제외한 뒤 7대 3으로 나누겠다. 보통 소속사가 3을 가져가지만, 저는 그 3을 기부로 돌리겠다. 정기적으로 한 달에 한 번이던 분기에 한 번이든 모아 기부하는 콘텐츠를 만들겠다"고 선언했다.다만 그는 기부에 대해 과도한 의미 부여는 경계했다. 김선태는 "자주 하면 스스로 좀 역겹다. 사회 기여의 마음도 있지만 그렇게까지 천사는 아니다. 그냥 제가 마음 편하고자 기부하는 것"이라고 말했다.마지막으로 김선태는 "사실 충주시에서 많이 키워줬고, 세금으로 컸다는 말도 어느 정도 맞다. 그만큼 돌려드려야 한다고 생각한다"면서"운 좋게 100만이 됐지만 자만하지 않고, 앞으로도 겸손한 자세로 콘텐츠를 만들겠다"고 이야기했다.한편, 김선태 전 주무관은 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 공식 유튜브 충TV로 화제를 모으며 3년 만에 6급으로 승진했으나, 최근 사직하며 개인 유튜브 채널을 개설했다. 그는 "돈을 더 벌고 싶어서 퇴사했다"고 사직 이유를 밝힌 바 있다. 퇴사 후 MBC '라디오스타'에 출연하는 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr