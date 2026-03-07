사진=이소라 유튜브

가수 이소라가 약 5년 5개월 만에 오랜 공백을 깨고 유튜브 채널을 통해 팬들과 직접 소통에 나섰다.6일 유튜브 채널 '이소라'에는 '가수 이소라, 유튜브 출격 선언 - 이소라의 첫봄 [ep.0]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 영상에서 이소라는 "안녕하세요. 이소라입니다"라며 조심스럽게 첫인사를 건넸다. 이어 "이렇게 정식으로 여러분을 만나게 된 건 진짜 오랜만이다. 너무 떨린다"고 솔직한 심정을 밝혔다. 그는 JTBC '히든싱어' 이후 방송 활동이 뜸했던 만큼, 카메라 앞에 서는 것 자체가 낯설고 긴장된다고 털어놨다.오랜 공백 동안의 근황도 전했다. 이소라는 "집에 있었다. 집 청소도 하고 지냈다. 요즘은 제 몸을 만드는 게 제일 중요하다. 영양제도 챙겨 먹고 음식도 제대로 먹으려고 한다. 피부과도 여러 번 다녀왔다"고 말했다. 이어 "집에서 할 수 있는 작은 운동을 하고 있다. 팔 들기나 다리 올리기 같은 운동을 한다"고 덧붙였다.이소라는 외출을 거의 하지 않는 생활을 솔직하게 털어놔 놀라움을 안겼다. 그는 "밖에 나가는 건 부끄러워서 잘 안 나간다. 1년에 한두 번 정도 나간다"면서 "공연할 때만 나가고 공연이 끝나면 바로 집으로 간다. 친구도 거의 없다. 내가 안 나온다는 걸 사람들이 잘 이해 못하는 것 같은데 진짜 안 나온다"고 고백했다.이소라는 유튜브 채널을 시작하게 된 이유로 '노래'를 꼽았다. 그는 "노래를 좀 하고 싶다. 생각보다 내가 노래를 많이 하지 않은 것 같다"며 "다른 가수들에 비해 노래 양이 적은 편인데 노래를 안 하면 제 존재 의미가 없는 것 같다"고 털어놨다.그러면서 "제가 노래하거나 방송하는 이유는 사람들이 조금 편해졌으면 좋겠기 때문이다. 어떤 방식으로든 사람들의 마음을 위로하고 싶다. 사랑에 가까운 마음으로 바꾸고 싶다"고 진심을 전했다.팬들이 남긴 댓글을 읽는 시간도 이어졌다. 이소라 유튜브 채널 개설 소식에 팬들은 "유튜브 한다고? 잘못 들은 줄 알았다", "활동이 많아져서 좋은데 당황스럽다", "콘서트로만 잠깐 세상 밖에 나오던 느낌이었는데 이제는 직접 소통하려 한다" 등의 반응을 보였다.댓글을 읽던 이소라는 "세상과 소통하려고 하는 모습이 기특하다"는 한 팬의 댓글에 "나이가 드니까 혼자 있으니까 슬퍼지더라. 그래서 그런 것 같다. 너희들이 편이 돼 줘. 나는 진짜 모자라거든. 옆에서 좀 챙겨 줘. 그러면 내가 그만큼 다 돌려주겠다. 노래도 하고 신나게 해 줄게"라며 팬들과의 소통 의지를 드러냈다.끝으로 이소라는 새 유튜브 채널에 대한 바람도 전했다. 그는 "낮에는 활력이 되고 밤에는 편안하게 잠들 수 있는 채널이 되었으면 좋겠다"며 "화나는 일이 있으면 와서 노래나 이야기를 들으면서 마음이 녹는 공간이 됐으면 좋겠다"고 말했다.이소라는 "예전보다 마음이 더 열려 있다. 조금 덜 까칠하게 여러분을 만날 수 있을 것 같다"며 "언니가 잘할게"라는 말로 팬들에게 따뜻한 메시지를 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr