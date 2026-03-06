사진=고소영 유튜브

배우 고소영이 초호화 자택에서 신발 자랑을 했다.6일 고소영 유튜브 채널에는 '탈탈 털어봅니다! 고소영 신발 털이'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 '164억' 집 현관에서 평소 즐겨 신는 신발들을 직접 소개했다. 현관에 놓인 신발 대부분은 운동화였다. 그는 "예전에는 높은 힐을 정말 좋아했다"며 "높은 구두를 신고 뛰기도 하고 춤도 췄다"고 회상했다. 하지만 시간이 지나면서 신발 취향이 크게 달라졌다고.고소영은 "한 번 낮은 신발에 익숙해지니까 다시 높은 구두로 올라가기 어렵다"며 "높은 구두를 신으면 걸음도 불안하고 넘어질까 봐 겁이 난다"고 말했다. 이어 "우리 나이에는 넘어지면 뼈도 잘 붙지 않는다"며고 너스레를 떨었다.신발을 고르는 기준도 밝혔다. 고소영은 "신발 하나를 오래 신는 스타일이다 사이즈도 반 치수에서 한 치수 크게 산다. 손 안 대고 쓱 신고 나갈 수 있는 신발을 좋아한다"고 말했다.남편 장동건의 습관도 언급했다. 고소영은 "우리 신랑은 신발을 자주 닦는다. 내 신발도 같이 닦아주는데 그게 스트레스 해소라고 하더라"고 전했다. 이어 "남편은 신발 박사라 컬래버 제품이나 브랜드를 잘 아는데 나는 그런 스타일은 아니다"라고 덧붙였다.고소영은 겨울 신발을 소개하며 "나는 목, 배, 발이 따뜻해야 한다"며 털이 들어간 신발과 부츠 등을 선호하는 이유를 밝혔다. 그러면서 "최근 굽이 있는 어그를 샀는데, 신고 가다가 삐끗한 적이 있다. 그랬더니 남편 잔소리가 바로 날아왔다"고 털어놨다.편한 신발을 선호한다는 고소영은 여전히 과거 즐겨 신던 킬힐들은 보관 중이라고 밝혔다. 그러면서 "딸 윤설이가 있으니까, 그런데 딸 발이 나보다 커지는 순간 예쁜 힐들은 다 정리할 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.지인에게 물려받은 빈티지 에르메스도 자랑한 고소영은 "지금 있는 것만으로도 평생 신발을 안 사도 될 것 같다"고 이야기했다.한편 고소영-장동건 부부가 거주 중인 자택은 서울 강남구 청담동에 위치한 '더펜트하우스청담(PH129)'으로 알려져 있다. 이 아파트는 2024년 기준 전국에서 공시가격이 가장 비싼 아파트로 꼽힌 곳으로, '골프 여제' 박인비, 수학 강사 현우진 등이 거주하는 것으로 전해졌다. 특히 지난해 그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 한 세대를 약 142억 원에 매입한 사실이 알려지며 다시 한번 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr