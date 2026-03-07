'53세' 김석훈, 우울감 원인 찾아 나섰다…"과민대장증후군 있으면 치매 확률 높아" ('세개의')

사진=SBS

'세 개의 시선'이 계절이 바뀌는 환절기, 이유 없이 우울해지고 기분이 오락가락하거나 유독 피로감을 느끼는 '우울감'의 정체를 파헤친다. 그동안 과학, 의학계에서는 이 감정의 원인을 찾기 위해 '뇌'를 샅샅이 들여다보곤 했다. 그러나 '세 개의 시선'은 "우리가 느끼는 감정 조절의 출발점은 뇌가 아닌 다른 곳에 있을 수 있다"는 새로운 관점을 제시한다. 과연 그곳은 어디일지, '세 개의 시선'이 우리가 놓친 몸의 경고 신호를 추적한다.8일(일) 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 우리 사회 곳곳에서 번지고 있는 마음의 병에 대해 들여다본다. 최근 발표된 통계에 따르면 우울증 환자는 4년 사이 약 35%나 늘었고, 불안장애 환자도 32% 넘게 증가한 것으로 나타났다. 행복감을 만들어내는 우리 몸속 호르몬, '세로토닌'의 시스템이 무너지면 인지 기능 저하나 치매 위험과 연결될 수 있다. 그런데 이 행복의 주도권을 가진 곳이 우리가 흔히 생각하는 '뇌'가 아니라는 사실이 주목된다. 이처럼 우리는 몸속 긴밀하고 복잡한 관계를 다시 살펴볼 필요가 있다.사학 교수 정재환은 80세가 넘도록 장수한 조선 제21대 국왕 영조의 죽음에 관하여 흥미로운 이야기를 풀어낸다. 그는 왕의 대변을 관찰하여 작성된 '매화 기록'을 언급하며 "가장 많은 기록이 남은 왕이 바로 영조"라고 설명한다. 사망 수개월 전부터는 치매 증상까지 보였던 영조의 건강 악화와 죽음의 배후는 과연 어디서 시작된 것일지 살펴본다.약사 민재원은 "중요한 시험을 앞두고 갑자기 배가 살살 아팠던 경험, 절대 기분 탓만은 아니었다"고 말해 궁금증을 자아낸다. 그는 과민대장증후군 환자도 꾸준히 늘어나는 추세임을 짚으며, 동시에 치매 환자 역시 급증하고 있음을 덧붙인다. 이어 "현대인의 신체가 함께 흔들리고 있다고 봐야 한다"며 우리의 건강 상태를 진단한다.소화기내과 전문의 양기영은 "과민대장증후군이 있는 사람들은 그렇지 않은 사람들보다 치매를 앓고 있을 확률이 높다"고 설명한다. "결국 뇌를 갉아먹는 균을 없애는 것이 핵심"이라며, 이를 위해 '이것'의 섭취가 중요하다고 강조한다.감정 조절의 출발점에 있는 이 균의 영향이 지속되면, 인지 기능이 약해지고 치매 위험을 높이는 방향으로 이어질 수 있다. 일상을 망가뜨리고 행복을 앗아가는 치매의 숨은 배후, 그리고 복잡하고 예민한 몸속 통신의 혼선을 막는 방법에 귀추가 주목된다.MC 김석훈(53)과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 사학 교수 정재환, 소화기내과 전문의 양기영, 약사 민재원과 함께 뇌 건강을 지키는 방법을 세 가지 시선에서 짚어보는 SBS '세 개의 시선' 36회는 3월 8일 일요일 오전 8시 35분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr