사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

'보검 매직컬' 박보검이 월드 스타 비와 만난다.6일 방송되는 tvN '보검 매직컬' 6회에서는 비가 일일 알바생으로 출격한다. 등장부터 압도적인 아우라를 뽐낸 비는 넘치는 의욕으로 알바 업무에 뛰어들었지만, 이발소 오전 영업 만에 급격히 에너지가 소진되어 버린다고."시킬 거 있으면 다 시켜"라며 듬직한 형님의 면모를 뽐낸 비는 알아서 바닥 청소부터 시작하더니 넉살 좋게 손님을 맞이하고 손 마사지, 머리 감겨드리기, 붕어빵 굽기 등을 종횡무진해 삼 형제의 든든한 지원군이 되어줄 활약을 기대케 한다.뿐만 아니라 비는 어르신들의 일손을 돕는 출장 서비스에도 힘을 보태며 일잘러의 면모를 보여준다. 하지만 트럭까지 밀어야 하는 상상 초월 노동 강도에 "나 여기 속아서 온 것 같아"라며 영혼까지 탈탈 털린다고. 이에 곽동연은 비의 원기 회복을 위한 특별한 점심을 준비한다.그런가 하면 새싹 이발사 박보검은 노총각 손님 환골탈태 프로젝트에 돌입한다. 원하는 헤어 스타일을 사진으로 보여주며 변신을 꿈꾸는 손님 앞에 과연 박보검은 사진과 동일하게 스타일을 재현해 낼 수 있을지 호기심을 유발하고 있다.이날 방송에서는 이상이가 92세 만학도 할머니의 방학을 책임질 한글 선생님이 되어준다. 할머니의 눈높이에 맞춰 친근하고 다정하게 수업을 이끌어 가는 모습이 훈훈함을 더할 예정이다.'보검 매직컬'은 이날 오후 8시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr